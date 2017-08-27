В Харькове обосновались японцы: фото-факты

В Харьковском художественном музее в рамках проекта «Музей – гость» состоялось открытие выставки японских гравюр XVIII – XIX вв. из коллекции Музея японской гравюры из Днепра.

В экспозиции представлены 100 уникальных графических произведений, которые повествуют о жизни самураев, японских куртизанок и актеров театра Кабуки. Это цветные ксилографии известных японских художников: Кунисада Утагава, Киенага Тории, Утамаро Китагава, Куниеси Утагава, Киетика Кобаяси, Кунитика Тоехара и др., сообщается на сайте Харьковского художественного музея.Японская цветная ксилография – уникальное явление в истории мирового искусства. На каждом этапе развития изобразительного искусства в Японии она имела собственный неповторимый облик. Однако лишь в период Эдо (1613-1868) произошло выделение гравюры в самостоятельный вид искусства.Деревориты XVII в. создавались малоизвестными художниками и предназначались в основном для иллюстрирования развлекательных изданий и учебных пособников. Они были черно-белыми. Позже их начали подкрашивать киноварью, желтой и зеленой краской. Введение использования цветной печати традиционно относится к середине 1760-х годов.Японская цветная гравюра на дереве (ксилография) – была результатом коллективного творчества. Художник рисовал черно-белую основу и обозначал цвета отдельных деталей, резчик непосредственно переносил изображение на дерево. Общее колористическое решение гравюры в значительной мере зависело от печатника. Для каждого цвета вырезалась отдельная доска. Коллективный метод работы художника, резчика и печатника, узкая специализация мастеров обусловили своеобразие японской ксилография. Именно ей представилась возможность сыграть определенную роль в культуре Японии XVIII – начала ХХ в.В многочисленных разносюжетных произведениях нашли свое воплощение события, которые происходили в жизни горожан, распространялись новые идеи и настроения, формировалась культурная традиция. В изобразительном искусстве наиболее характерной формой этого вида творчества стала гравюра укие-э («искусство изменчивого мира»).Природа всегда играла важную роль в изображении радостей жизни. Однако, на протяжении XVII – XVIII вв. и особенно в XIХ в., атмосфера жизнеутверждающего бытия передавалась в первую очередь в портретах красавиц (бидзин-га) и актеров театра Кабуки (якуся-э). Цветная гравюра подарили их образам бессмертие.Вторая половина XVIII в. считается временем, когда искусство ксилографии достигло наивысшей точки развития. В это время работали такие мастера как Китагава Утамаро, Утагава Кунимаса, Харусиге Судзуки и многие другие. Сейчас с творчеством этих художников можно познакомиться на выставке, которая дает яркое представление об уникальном японском искусстве, которое воспринимается в наши дни как символ культуры этой страны в целом.Музей японской гравюры в Днепре был открыт в 2016 году, накануне проведения года Японии в Украине (2017). Его уникальная коллекция цветной гравюры формировалась в течение 10-ти лет. Ныне она насчитывает более 300 экспонатов 55 художников – самых известных мастеров этого вида искусства.