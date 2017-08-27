Как правильно наказывать ребенка: советы не по Фрейду
27 августа 2017 г.
Елена Ковальская
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1 сентября для всей нашей семьи начнется испытание учебным годом. Дочь идет в первый класс, но честно говоря, не горит желанием дерзать в учебе. Нас тревожит, как она будет учиться. Что нам делать, если ребенок будет отказываться заниматься и дома? И вторая проблема — наш десятилетний сынуля, который наотрез не хочет учиться и иногда так выводит из себя, что хочется его шлепнуть. Как правильно наказывать ребенка? Владислава
Первоклашек лучше не напрягать
По мнению харьковского психолога Елены Маринушкиной, в школе ребенок устает, и после занятий для него очень важен отдых, как после трудового дня.
— Многих родителей очень тревожит, чтобы ребенок был готов к следующему учебному дню и хорошо проявил себя в школе. Взрослые полагают, что, занимаясь с первоклассником дома, они делают доброе дело, на самом же деле получают обратный эффект: у школьника пропадает учебная мотивация. Дома с ребенком лучше гулять, рисовать, лепить, играть в спортивные игры — заниматься тем, чего он не делает во время на уроках.
Если родителям хочется помочь ребенку, с ним можно позаниматься в игровой форме, причем использовать такие приемы, которые не повторяют школу. Специалист рекомендует порисовать, например, с малышом-школьником или выпечь из теста забавные загогулинки, пофантазировать, на что они похожи.
Чтобы ребенок не страдал от школьной нагрузки и отвлекался от учебы, родители могут вместе с чадом расслабиться в развлекательных комплексах, поплавать в бассейне, погулять в парке, посидеть у фонтана, покататься с ребенком на роликах. Елена Маринушкина советует родителям разрядиться вместе с дитем по полной: похохотать до упаду, попрыгать на кровати, пошвыряться подушками, наесться до отвала мороженого.
Дети могут стать заложниками собственного прилежания
Что касается десятилетнего ленивца, не исключено, что парень спасает себя от переутомления. По словам психолога, есть дети, которые разрешают себе от чего-то отлынивать. Кому-то может показаться, что эти детишки просто лодырничают, на самом деле им удается самим регулировать собственные внутренние процессы и экономно расходовать внутренние ресурсы.
— Но такое самосохранение удается в основном детям, обладающим сильным типом нервной деятельности: холерикам и сангвиникам в разном сочетании, — рассказывает Елена Маринушкина. — При этом в группе риска тревожные дети или школьники с комплексом отличника, которые всегда делают все как надо и не отступают ни на йоту. Они даже не предполагают для себя возможности выучить предмет не на высшую оценку, проигнорировать все дела и лечь отдохнуть, а поэтому нередко подвержены синдрому хронической усталости.
Что делать, если дитя вконец распоясалось
— Наказывать ли ребенка — это выбор самих родителей и их ответственность за свои действия, считает Елена Маринушкина. — Ребенка нельзя наказывать едой, трудом, прогулкой и нелюбовью, — говорит психолог. — Нельзя говорить: «Все, я тебя уже не люблю; пусть тебя заберет другая мама; мы отдадим тебя в детский дом». Такие слова родителей очень болезненны и вряд ли когда-нибудь забудутся. Даже спустя десятилетия очень взрослые люди помнят о детской травме, нанесенной самыми близкими людьми, и плачут.
Конечно, очень важно реагировать на поступки ребенка, контролировать и ограничивать их, говорит психолог, причем речь идет не о физических наказаниях. Маленьких детей до 9 лет Елена Маринушкина советует наказывать сразу же, по горячим следам их поступков. При этом стоит разъяснить причину наказания, обязательно обозначив для малыша и альтернативу. Ребенку нужно объяснить, что то, что он сделал, неприемлемо, поэтому он и заслуживает наказания. При этом ребенку нужно обязательно рассказать, как ему нужно было поступить, и если бы он так и сделал, наказывать его не пришлось бы.
— Детей после 9 лет лучше наказывать не сразу. Можно сказать ребенку, какие чувства у вас вызывает его поведение, и предложить разобраться в ситуации на следующий день, — говорит специалист. — Подросткам необходима такая пауза. Во время «тайм-аута» они способны поразмышлять о своем поступке и осознать свою неправоту и прийти с повинной.
Если же чаша родительского терпения переполнилась до краев, психолог советует высказать распоясавшемуся чаду свое негодование, искренне сообщив ему о своих чувствах: «Ты меня сейчас так вывел, что хочется тебя треснуть».