Как правильно наказывать ребенка: советы не по Фрейду 27 августа 2017 г. Елена Ковальская 0 0

1 сентября для всей нашей семьи начнется испытание учебным годом. Дочь идет в первый класс, но честно говоря, не горит желанием дерзать в учебе. Нас тревожит, как она будет учиться. Что нам делать, если ребенок будет отказываться заниматься и дома? И вторая проблема — наш десятилетний сынуля, который наотрез не хочет учиться и иногда так выводит из себя, что хочется его шлепнуть. Как правильно наказывать ребенка?

Владислава