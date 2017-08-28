В Харькове выпустили офицеров: без любви не обошлось (фото)

Выпускники получили ступень высшего образования «магистр» и первичное офицерское звание «лейтенант». В рамках военной стажировки курсанты неоднократно направлялись в район АТО. Половина выпускников получили дипломом с отличием.
На церемонии присутствовали Герой Украины Михаил Борисюк, заместитель начальника Харьковского гарнизона полковник Игорь Никифоров, почетный ректор ХПИ Леонид Товажнянский, директор департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской областной государственной администрации Алексей Максимов, военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин, ветераны Вооруженных Сил Украины, сообщили в региональном медиацентре Минобороны.
А дальше было не совсем по сценарию. Выпускник Военного института танковых войск ХПИ лейтенант Евгений Павленко сделал невесте предложение стать его женой. Ну тут, правда, командование об этом знало – Евгений согласовал свои действия с военачальниками. И предложение было сделано сразу после официальной части церемонии выпуска офицеров на плацу вуза.
Под аплодисменты присутствующих и сквозь слезы счастья девушка дала согласие. Так что к новому месту службы молодой офицер прибудет не один.