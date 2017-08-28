В Харькове выпустили офицеров: без любви не обошлось (фото)

На плацу Военного института танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» состоялась церемония выпуска офицеров.

Выпускники получили ступень высшего образования «магистр» и первичное офицерское звание «лейтенант». В рамках военной стажировки курсанты неоднократно направлялись в район АТО. Половина выпускников получили дипломом с отличием.На церемонии присутствовали Герой Украины Михаил Борисюк, заместитель начальника Харьковского гарнизона полковник Игорь Никифоров, почетный ректор ХПИ Леонид Товажнянский, директор департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской областной государственной администрации Алексей Максимов, военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин, ветераны Вооруженных Сил Украины, сообщили в региональном медиацентре Минобороны.А дальше было не совсем по сценарию. Выпускник Военного института танковых войск ХПИ лейтенант Евгений Павленко сделал невесте предложение стать его женой. Ну тут, правда, командование об этом знало – Евгений согласовал свои действия с военачальниками. И предложение было сделано сразу после официальной части церемонии выпуска офицеров на плацу вуза.Под аплодисменты присутствующих и сквозь слезы счастья девушка дала согласие. Так что к новому месту службы молодой офицер прибудет не один.