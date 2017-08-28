Что харьковский школьник привез из Индонезии: видео-факт

Украинские школьники завоевали пять медалей на Международной физической олимпиаде в Джокьякарте (Индонезия), на которой собрались более 400 школьников из 88 стран мира.

— Для того чтобы войти в число участников, нужно преодолеть достаточно серьезный путь в Украине. Для начала необходимо пройти все этапы соревнований — от районного до всеукраинского. На всеукраинском этапе надо стать одним из десяти лучших, попасть в отборочный тур и войти в ТОП-5 — из этих участников формируется команда. Данный процесс проходил на протяжении учебного года.— Действительно, мы летели в Индонезию с тремя пересадками — через Амстердам, Бангкок и т.д. Но потом у нас было время, чтобы прийти в себя. Два дня нам дали на отдых, еще день заняло открытие олимпиады, и только потом начался сам турнир. К этому моменту я полностью восстановился и был готов к соревнованиям.— Перед соревнованиями уже нет смысла готовиться — это надо делать в течение всего года, а то и нескольких. После прибытия нас поселили в четырехзвездочный отель, и мы либо отдыхали в номере, либо в холле отеля общались с участниками из других стран.— Да, наверное, я почувствовал себя взрослым. Мало того, что мы были без родителей, так еще и по правилам олимпиады нам нельзя было видеться со своими руководителями, которые прилетели с нами из Украины. Дело в том, что они выбирают задания для участников, переводят их и имеют доступ к решениям. Поэтому с нами были только гиды из местных жителей.— Да, международная олимпиада проходит, как правило, в одном формате: участники получают три теоретических задания и два экспериментальных. Так что мы все знали, как приблизительно будут выглядеть задачи. Что касается уровня сложности, то попадались темы и из школьной программы, и университетской. У меня, например, было одно задание вузовского уровня, которое касалось модели расширения вселенной — в школьной программе этого нет.— Чтобы попасть на международную олимпиаду, надо как минимум полностью знать школьную программу, в том числе и углубленную ее часть. Но я очень увлекаюсь физикой, потому уже изучаю университетскую программу и понимаю, что попавшиеся мне задания соответствуют уровню второго курса.— Задача состоит из нескольких пунктов. Участникам выдают оборудование в опечатанных коробках и условия выполнения задания в конвертах. По сигналу мы начинаем работу, в ходе которой из оборудования нужно собрать установку и провести ряд экспериментов.— Одна из задач была посвящена диффузии — в нем по искривлению луча лазера надо было определить концентрацию соли в растворе. Вторая была посвящена магнетометрам и сейсмометрам. Нужно было собрать установку, которая позволяла бы измерять силу землетрясений и ускорение поверхности.— С экспериментальным заданием почти никто никогда не справляется полностью. За пять часов, которые отведены на него, выполнить его практически невозможно. Первую задачу я сделал примерно на 80%, а вторую — на 40%. В этом году это оказался неплохой результат.— Золотые медали получили около 8% участников. Что же касается моей самооценки, ничего особо не изменилось — чувствую себя так же, как и раньше.— Меня родители еще до школы водили в кружки по математике, мне это нравилось, и, наверное, я и сегодня больше позиционирую себя как математик. Потом уже, в 8 классе мне начал преподавать физику замечательный педагог — Илья Маркович Гельфгат, он меня и увлек физикой. То есть меня стало больше интересовать, как устроен наш мир, а не заниматься математикой, которая изучает мир абстрактный.— Да, они мне очень помогли. Водили меня на те кружки, которые мне нравились, не заставляли заниматься неинтересными для меня делами. Конечно, они мне время от времени напоминали, что IT-сфера более перспективна, чем наука, но когда я все-таки решил выбрать физику, родители меня поддержали.— Я хочу поступить в Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко. Это для меня не составит труда, так как университет заинтересован в том, чтобы в его стенах учились победители международных олимпиад и участники МАН. А потом, после двух лет обучения, я планирую поступить в один из зарубежных вузов, возможно, американский.— В этом году такого не было. А вот на украинской олимпиаде наши более или менее известные вузы приглашали на учебу. Преподавателям, которые были в жюри, отводился час, чтобы презентовать свои учебные заведения.— В зарубежных университетах нет понятия бюджетных мест, однако какой-то процент все-таки выделяется для бесплатного обучения — нужно только выиграть грант. Также есть вузы, которые сами выбирают будущих студентов исключительно по уровню знаний. Я планирую получить право на бесплатное обучение или выиграть какой-нибудь грант.— Возможно, я вернусь для профессорской деятельности. Но сначала хотел бы заняться исследованиями.— В научной сфере катастрофически не хватает финансирования — бюджет настолько мал, что нет перспектив для развития. К примеру, оборудование, которое нам выдавали для выполнения заданий на олимпиаде, намного лучше и современнее того, которое сейчас есть в наших университетах для научной и исследовательской деятельности.В образовании, увы, тоже многое упирается в дефицит средств — в связи с этим почти нет заинтересованных преподавателей, большинство работают исключительно из-за денег, мало кто считает это своим призванием. Наверное, можно по пальцам пересчитать педагогов, которым действительно нравится то, что они делают. Но только увлеченные своим делом люди могут подготовить отличных специалистов.— Я бы пересмотрел преподавательский состав и, конечно же, увеличил финансирование, предоставил хорошее оборудование для научной деятельности и всячески пытался заинтересовать талантливых людей остаться в стране.— Я хочу заниматься больше теоретической работой, чем исследовательской. Но и исследовательскую деятельность не планирую совсем забрасывать. Сейчас прогрессивными областями считаются квантовая механика и космология. Я пока не определился, какой из них буду заниматься. Космология носит более теоретический характер, она почти не имеет практического применения — эта наука рассматривает существование мира в огромных масштабах. Что касается квантовой механики, то там много аспектов, которые могут быть применены в инженерном деле. Это и квантовые компьютеры, и наноматериалы, которые позволяют создавать структуры с очень разнообразными полезными свойствами.— Британские школьники в основном планируют поступать в английские вузы, например в Оксфорд, где они проходили практику перед олимпиадой. Участники из Польши больше склоняются к немецким вузам, а белорусы думают о Москве или дальнем зарубежье.— Я учусь играть на гитаре, а также мне нравится собирать пластиковые модели самолетов времен Второй мировой войны. Но месяца четыре перед олимпиадой занимался исключительно физикой. Сейчас, конечно, я могу расслабиться – погулять, отдохнуть.— Мне всегда было интересно, как разные ученые приходили к какому-либо решению задачи или открытию. Но, наверное, по духу мне более всего близок Ричард Фейнман, который помимо того, что сделал большой вклад в развитие квантовой механики, был также большим шутником.