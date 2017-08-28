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Что харьковский школьник привез из Индонезии: видео-факт

Что харьковский школьник привез из Индонезии: видео-факт
Украинские школьники завоевали пять медалей на Международной физической олимпиаде в Джокьякарте (Индонезия), на которой собрались более 400 школьников из 88 стран мира.
Одно «золото» взял ученик Харьковского физико-математического лицея №27 Сергей Кригин. О том, насколько напряженной была борьба, десятиклассник рассказал в эфире программы «Персона» на телеканале Р1.

— Расскажите, пожалуйста, как вы попали на олимпиаду?

— Для того чтобы войти в число участников, нужно преодолеть достаточно серьезный путь в Украине. Для начала необходимо пройти все этапы соревнований — от районного до всеукраинского. На всеукраинском этапе надо стать одним из десяти лучших, попасть в отборочный тур и войти в ТОП-5 — из этих участников формируется команда. Данный процесс проходил на протяжении учебного года.

— Джокьякарта находится на другом конце света. Насколько было тяжело после такой дороги сосредоточиться и показать свои знания?

— Действительно, мы летели в Индонезию с тремя пересадками — через Амстердам, Бангкок и т.д. Но потом у нас было время, чтобы прийти в себя. Два дня нам дали на отдых, еще день заняло открытие олимпиады, и только потом начался сам турнир. К этому моменту я полностью восстановился и был готов к соревнованиям.

— Чему вы посвятили два дня отдыха? Неужели только подготовке к олимпиаде?

— Перед соревнованиями уже нет смысла готовиться — это надо делать в течение всего года, а то и нескольких. После прибытия нас поселили в четырехзвездочный отель, и мы либо отдыхали в номере, либо в холле отеля общались с участниками из других стран.

— Вы впервые путешествовали без родителей? Почувствовали себя взрослым?

— Да, наверное, я почувствовал себя взрослым. Мало того, что мы были без родителей, так еще и по правилам олимпиады нам нельзя было видеться со своими руководителями, которые прилетели с нами из Украины. Дело в том, что они выбирают задания для участников, переводят их и имеют доступ к решениям. Поэтому с нами были только гиды из местных жителей.

— Вы приблизительно понимали, какие задания могут быть у вас?

— Да, международная олимпиада проходит, как правило, в одном формате: участники получают три теоретических задания и два экспериментальных. Так что мы все знали, как приблизительно будут выглядеть задачи. Что касается уровня сложности, то попадались темы и из школьной программы, и  университетской. У меня, например, было одно задание вузовского уровня, которое касалось модели расширения вселенной — в школьной программе этого нет.

— Вы учитесь в десятом классе. Откуда знаете программу университета? Вы прошли ее в рамках подготовки к олимпиаде?

— Чтобы попасть на международную олимпиаду, надо как минимум полностью знать школьную программу, в том числе и углубленную ее часть. Но я очень увлекаюсь физикой, потому уже изучаю университетскую программу и понимаю, что попавшиеся мне задания соответствуют уровню второго курса.

— Вы сказали, что задания состояли из теоретических и экспериментальных. Что входило в число последних?

— Задача состоит из нескольких пунктов. Участникам выдают оборудование в опечатанных коробках и условия выполнения задания в конвертах. По сигналу мы начинаем работу, в ходе которой из оборудования нужно собрать установку и провести ряд экспериментов.

— Какое задание было у вас?

— Одна из задач была посвящена диффузии — в нем по искривлению луча лазера надо было определить концентрацию соли в растворе. Вторая была посвящена магнетометрам и сейсмометрам. Нужно было собрать установку, которая позволяла бы измерять силу землетрясений и ускорение поверхности.

— Вы легко справились со своими заданиями или были трудности?

— С экспериментальным заданием почти никто никогда не справляется полностью. За пять часов, которые отведены на него, выполнить его практически невозможно. Первую задачу я сделал примерно на 80%, а вторую — на 40%. В этом году это оказался неплохой результат.

— И как это — чувствовать себя лучшим среди четырехсот участников олимпиады?

— Золотые медали получили около 8% участников. Что же касается моей самооценки, ничего особо не изменилось — чувствую себя так же, как и раньше.

— Но почему вы выбрали для углубленного изучения именно физику?

— Меня родители еще до школы водили в кружки по математике, мне это нравилось, и, наверное, я и сегодня больше позиционирую себя как математик. Потом уже, в 8 классе мне начал преподавать физику замечательный педагог — Илья Маркович Гельфгат, он меня и увлек физикой. То есть меня стало больше интересовать, как устроен наш мир, а не заниматься математикой, которая изучает мир абстрактный.

— Родители как-то повлияли на ваш выбор?

— Да, они мне очень помогли. Водили меня на те кружки, которые мне нравились, не заставляли заниматься неинтересными для меня делами. Конечно, они мне время от времени напоминали, что IT-сфера более перспективна, чем наука, но когда я все-таки решил выбрать физику, родители меня поддержали.

— Куда собираетесь поступать после окончания школы?

— Я хочу поступить в Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко. Это для меня не составит труда, так как университет заинтересован в том, чтобы в его стенах учились победители международных олимпиад и участники МАН. А потом, после двух лет обучения, я планирую поступить в один из зарубежных вузов, возможно, американский.

— Во время олимпиады вам не поступали предложения от зарубежных вузов?

— В этом году такого не было. А вот на украинской олимпиаде наши более или менее известные вузы приглашали на учебу. Преподавателям, которые были в жюри, отводился час, чтобы презентовать свои учебные заведения.

— Вы планируете учиться в зарубежном вузе бесплатно?

— В зарубежных университетах нет понятия бюджетных мест, однако какой-то процент все-таки выделяется для бесплатного обучения — нужно только выиграть грант. Также есть вузы, которые сами выбирают будущих студентов исключительно по уровню знаний. Я планирую получить право на бесплатное обучение или выиграть какой-нибудь грант.

— А возвращаться в Украину потом планируете? Где бы вы хотели работать?

— Возможно, я вернусь для профессорской деятельности. Но сначала хотел бы заняться исследованиями.

— Чего же не хватает украинской системе образования и в целом Украине, чтобы такие таланты, как вы, оставались тут?

— В научной сфере катастрофически не хватает финансирования — бюджет настолько мал, что нет перспектив для развития. К примеру, оборудование, которое нам выдавали для выполнения заданий на олимпиаде, намного лучше и современнее того, которое сейчас есть в наших университетах для научной и исследовательской деятельности.
В образовании, увы, тоже многое упирается в дефицит средств — в связи с этим почти нет заинтересованных преподавателей, большинство работают исключительно из-за денег, мало кто считает это своим призванием. Наверное, можно по пальцам пересчитать педагогов, которым действительно нравится то, что они делают. Но только увлеченные своим делом люди могут подготовить отличных специалистов.

— Если бы вы были министром образования, что бы сделали в первую очередь?

— Я бы пересмотрел преподавательский состав и, конечно же, увеличил финансирование, предоставил хорошее оборудование для научной деятельности и всячески пытался заинтересовать талантливых людей остаться в стране.

— Сергей, вам 16 лет, а вы отвечаете на вопросы так, как не каждый взрослый смог бы. Возможно, у вас уже есть конкретные планы на будущее, например, что-то открыть или изобрести и стать знаменитым?

— Я хочу заниматься больше теоретической работой, чем исследовательской. Но и исследовательскую деятельность  не планирую совсем забрасывать. Сейчас прогрессивными областями считаются квантовая механика и космология. Я пока не определился, какой из них буду заниматься. Космология носит более теоретический характер, она почти не имеет практического применения — эта наука рассматривает существование мира в огромных масштабах. Что касается квантовой механики, то там много аспектов, которые могут быть применены в инженерном деле. Это и квантовые компьютеры, и наноматериалы, которые позволяют создавать структуры с очень разнообразными полезными свойствами.

— Вы во время олимпиады общались со своими ровесниками – участниками из других стран. Какие у них планы на ближайшие годы?

— Британские школьники в основном планируют поступать в английские вузы, например в Оксфорд, где они проходили практику перед олимпиадой. Участники из Польши больше склоняются к немецким вузам, а белорусы думают о Москве или дальнем зарубежье.

— Как вы проводите свободное от изучения физики время? Есть ли у вас другие увлечения?

— Я учусь играть на гитаре, а также мне нравится собирать пластиковые модели самолетов времен Второй мировой войны. Но месяца четыре перед олимпиадой занимался исключительно физикой. Сейчас, конечно, я могу расслабиться – погулять, отдохнуть.

— Есть ли у вас кумир в физике, на которого вы хотите быть похожим?

— Мне всегда было интересно, как разные ученые приходили к какому-либо решению задачи или открытию. Но, наверное, по духу мне более всего близок Ричард Фейнман, который помимо того, что сделал большой вклад в развитие квантовой механики, был также большим шутником.

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