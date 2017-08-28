Поезд в Кривой Рог пойдет через Днепр 28 августа 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В связи с ремонтными работами на Приднепровской железной дороге в отдельные дни сентября и начала октября изменится маршрут следования ночного скорого поезда № 74/73 Кривой Рог – Москва – Кривой Рог.

Поезд № 74 отправлением из Кривого Рога и проходом через Харьков 5, 7, 11,13, 25, 27, 29 сентября и 3 октября уйдет с начальной станции в 13.00 вместо 11.47, проследует через Днепр-Главный (стоянка 16.14 – 17.03 5, 7, 11, 13 сентября, 16.09 – 17.03 25, 27, 29 сентября, 3 октября), Синельниково-2 (17.48 – 17.50), Синельниково-1 (17.58 – 18.50 – техническая, без посадки и высадки пассажиров) и далее своим маршрутом и расписанием.



Поезд № 73 отправлением из Москвы-Курской 4, 6, 10, 12, 24, 26, 28 сентября и 2 октября, проходом через Харьков 5, 7, 11, 13, 25, 27, 29 сентября и 3 октября проследует своим расписанием и маршрутом до станции Синельниково-1 (8.35 – 9.25 – техническая стоянка, без посадки и высадки пассажиров) и далее – через Синельниково-2 (9.33 – 9.35), Днепр-Главный (10.29 – 11.33) и прибудет в Кривой Рог в 14.50 вместо 14.45.



В указанные даты поезд № 74/73 в оба направления не заходит на станции Запорожье-1, Днепрострой-2, Марганец, Никополь, Чертомлык, Апостолово.