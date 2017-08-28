Украинки будут рожать бесплатно 28 августа 2017 г. Елена Ковальская 0 0

Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными. Как сообщает Министерство охраны здоровья, после 2019 года государство на 100% покроет стоимость этих услуг.

По данным МОЗ, медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц. В последней редакции законопроекта № 6327 говорится о том, что в рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует украинцам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, лицам, признанными беженцами, или людям, которые нуждаются в дополнительной социальной защите, полную оплату за счет средств государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием медицинской помощи в связи с беременностью и родами.



Медицинская реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг. Так, с 2019 года специализированные и высокоспециализированные медицинские учреждения начнут получать от государства оплату за конкретно оказанные услуги конкретному пациенту. В 2018 году отдельные медицинские услуги будут оплачиваться из государственного бюджета пока в рамках пилотных проектов. Оплата стоимости родов станет одним из первых таких «пилотов». Средства будут направлены родильным домам от Национальной службы здоровья по единому для всей страны тарифу.



Законопроект «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» № 6327 — ключевой для медицинской реформы. Документ предусматривает существенные изменения в финансировании системы здравоохранения и гарантирует равный доступ к медицинским услугам для украинцев. В сентябре народные депутаты должны принять законопроекты № 6327, 6604 и запустить смену модели финансирования в Украине.