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Флойд Мейвезер одержал победу над Конором МакГрегором в «бое тысячелетия»

Флойд Мейвезер одержал победу над Конором МакГрегором в «бое тысячелетия»
В Лас-Вегасе, США, состоялся самый ожидаемый бой современности между американцем Флойдом Мейвезером и ирландцем Конором МакГрегором. Еще до начала боя его назвали боем тысячелетия.
Соперники начали без разведки. Первые четыре раунда прошли с серьезным преимуществом Конора МакГрегора, который действовал в агрессивной атакующей манере. Ирландец часто попадал в цель, и левый прямой в четвертом раунде мог создать серьезные проблемы для экс-чемпиона мира.

Середина поединка получилась более равной, Мейвезер улучшил КПД своих ударов, и МакГрегор стал уставать.

В девятом раунде американец впервые потряс МакГрегора серией попаданий, и ирландец чудом избежал нокаута. Развязка наступила уже в следующем раунде. Американец оглушил соперника ударной серией, МакГрегор устоял на ногах, но рефери поединка остановил поединок в середине раунда из-за явного преимущества американского боксера.

40-летний Мейвезер, который провел первый бой почти за два года, добился 50-й победы в карьере, сохранив "ноль" в графе "поражения". Сразу после боя Мейвезер заявил, что это его последний бой в карьере.

Напомним, этот бой стал самым прибыльным за всю историю бокса. Прибыль организаторов поединка должна составить около 600 млн долларов.

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