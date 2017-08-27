Флойд Мейвезер одержал победу над Конором МакГрегором в «бое тысячелетия» 27 августа 2017 г. источник 0 0

В Лас-Вегасе, США, состоялся самый ожидаемый бой современности между американцем Флойдом Мейвезером и ирландцем Конором МакГрегором. Еще до начала боя его назвали боем тысячелетия.

Соперники начали без разведки. Первые четыре раунда прошли с серьезным преимуществом Конора МакГрегора, который действовал в агрессивной атакующей манере. Ирландец часто попадал в цель, и левый прямой в четвертом раунде мог создать серьезные проблемы для экс-чемпиона мира.



Середина поединка получилась более равной, Мейвезер улучшил КПД своих ударов, и МакГрегор стал уставать.



В девятом раунде американец впервые потряс МакГрегора серией попаданий, и ирландец чудом избежал нокаута. Развязка наступила уже в следующем раунде. Американец оглушил соперника ударной серией, МакГрегор устоял на ногах, но рефери поединка остановил поединок в середине раунда из-за явного преимущества американского боксера.



40-летний Мейвезер, который провел первый бой почти за два года, добился 50-й победы в карьере, сохранив "ноль" в графе "поражения". Сразу после боя Мейвезер заявил, что это его последний бой в карьере.



Напомним, этот бой стал самым прибыльным за всю историю бокса. Прибыль организаторов поединка должна составить около 600 млн долларов.