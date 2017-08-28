Происшествия

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Побил, изнасиловал и ограбил: разбойника задержали под Харьковом

Побил, изнасиловал и ограбил: разбойника задержали под Харьковом
26 августа в Змиеве Харьковской области на 16-летнюю девушку напал мужчина.
О происшествии в полицию сообщил фельдшер скорой помощи Змиевской центральной больницы, куда пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

27-летний подозреваемый, местный житель, задержан. Полицейские установили, что он изнасиловал, избил и забрал имущество девушки. Назначен ряд судебных экспертиз. Открыты уголовные производства по ст. 152 (изнасилование), ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Насильнику и разбойнику сообщено о подозрении в совершении преступлений. Гражданин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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