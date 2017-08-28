Святослав Вакарчук попрощался с поклонниками 28 августа 2017 г. источник 0 0

Лидер группы Святослав Вакарчук заявил, что коллектив уходит в творческий отпуск.

Как заявил Святослав Вакарчук, после концерта в Харькове, посвященного Дню независимости, группа в 2017 году планирует выступить только два раза – в Одессе и Полтаве, после чего уйдет в творческий отпуск на целый год.



2 сентября группа выступит с бесплатным концертом на Потемкинской лестнице – это подарок Одессе ко Дню города, и еще один раз, 16 сентября, артисты выйдут на сцену в Полтаве. Этот концерт Вакарчук пообещал полтавчанам после того, как в этом городе его подвел голос. Потом группа надолго исчезнет и вернется 24 августа 2018-го, чтобы снова поздравить украинцев с праздником.



По признанию Святослава, группа, думая о следующем концерте, выбирала между Днепром и Киевом. В итоге решили, что после столь долгих каникул будет логично отметить возвращение выступлением на самом большом стадионе страны. Поэтому выбор пал на «Олимпийский» – причем продажа билетов на этот концерт уже открыта. Однако, по признанию Вакарчука, если за этот год случится так, что появится возможность отыграть этот концерт не в Киеве, а в освобожденных Донецке, Луганске или Крыму, группа с удовольствием сделает это.