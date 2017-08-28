Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов 28 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: ул. Свистуна(Северная), 20 (п. №3, стояк), б-р Ивана Каркача, 75 (п. №1, стояк) до 20:00 28.08.17 г.



Киевский район: ул. Героев Труда, 4-г (п. №4) до 20:00 29.08.17 г.



Московский район: ул. Героев Труда, 19-г (п. №3, стояк) до 18:00 28.08.17 г., ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №3, стояк), 26 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 118-б (п. №4, стояк), 98-а (п. №3, стояк), 90 (п. №2, стояк), 90-а (п. №4, стояк), Салтовское шоссе, 157 (п. №4, стояк), ул. Светлая, 11-а (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 141-в (п. №3), ул. Дружбы Народов, 218 (п. №2, стояк) до 20:00 28.08.17 г.



Новобаварский район: пр. Новобаварский (Ильича), 101 (п. №3, спаренный стояк), ул. Свинаренко, 9 (п. №2, стояк), ул. Пестрикова (Бабушкина), 14 (п. №1, до 20:00 28.08.17 г.



Слободской район: ул. Александра Матросова, 6б (п. №6, стояк) до 17:00 28.08.17 г., ул. Ньютона, 107 (п. №1, стояк), ул. Плехановская, 147 (п. №1, стояк) до 20:00 28.08.17 г.



Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова), 67, 82, 84-а, ул. 8-го Марта, 8, 10, ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №11, стояк), 188 (п. №4, стояк), 152-а (п. №4, стояк) до 20:00 28.08.17 г.



Шевченковский район: пр. Победы, 64 (п. №6,11, стояк) до 17:00 28.08.17 г., ул. Шатиловская (Ленина), 29 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 9 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №1, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №6, стояк), ул. Клочковская, 323 (п. №1), пр. Победы, 65-б (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №3, спаренный стояк), ул. Архитекторов, 28 до 20:00 28.08.17 г.



Слабое давление



Основянский район: ул. Арматурная, 2-58 (ч/с), пер. Арматурный, 2, 4, 5, 27 (ч/с), ул. Азербайджанская, 10-39/21 (ч/с), ул. Макеевская, 3-92 (ч/с), ул. Петра Ширяева, 1/19-25 (ч/с), ул. Обоянская, 5-24, 28, 30-50/13 (ч/с) до 13:00 28.08.17 г.