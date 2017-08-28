Политика

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Спецпредставитель Госдепа прокомментировал встречу с помощников президента РФ

Спецпредставитель Госдепа прокомментировал встречу с помощников президента РФ
Российская Федерация готова согласиться на сохранение текущего статус-кво "тлеющего конфликта" на востоке Украины.
Как заявил в интервью Financial Times специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер через несколько дней после встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым в Минске, Волкер сказал, что Россия выглядит готовой "смириться" со статусом-кво "все еще тлеющего конфликта".

"Но в то же время, я не думаю, что это сыграет им на руку", - заявил Волкер.

Он добавил, что Россия на международном уровне платит цену за пребывание на Донбассе, и в частности, как политически, так и из-за введенных санкций.

"И откровенно говоря, ситуация будет становиться хуже с течением времени, не лучше", - добавил Волкер.

"Ситуация, когда дипломатические и экономические отношения с Россией будут заморожены, безусловно, не является тем, чего бы Россия хотела. Я считаю, что они должны сделать свой выбор, свои подсчеты", - сказал он.

Напомним, Волкер 21 августа в Минске провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По результатам встречи Сурков заявил, что Волкер предложил «свежие идеи и новаторские подходы к их реализации» в рамках Минского процесса.

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