Экономика

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Проект госбюджета-2018 будет представлен 15 сентября

Проект госбюджета-2018 будет представлен 15 сентября
Проект государственного бюджета на 2018 год будет представлен 15 сентября, а в настоящее время министерства уже согласовали его баланс.
"На данный момент бюджет соответственно с министерствами согласован в структуре баланса, и, соответственно, проведено совместное совещание президента Украины, премьер-министра Украины, главы Верховной Рады и представителей фракций для того, чтобы мы представили бюджет вовремя 15 сентября 2017 года", - заявил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По словам Кубива, в рамках бюджета планируется избрать 10 приоритетов, среди которых - проведение реформ. Однако, детально говорить о приоритетах проекта госбюджета можно будет после его согласования.

Напомним, в июне Кабинет министров впервые утвердил трехлетнюю бюджетную резолюцию - основные направления бюджетной политики 2018-2020 годы.

Это было сделано в рамках перехода на среднесрочную фискальную базу, начиная с 2018 года.

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