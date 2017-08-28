Какие авто не пользуются спросом у угонщиков 28 августа 2017 г. источник 0 0

В Украине вот уже несколько лет бум на автоугоны. В 2016 году по всей территории страны украли более 10 тыс. машин.

Эксперты, изучив данные автостраховщиков по похищений, определили марки машин, которые меньше всего интересуют автоворов. Специалисты разделили число краж на тысячу проданных экземпляров. Получив коэффициент, они выбрали топ-десятку самых непопулярных машин среди автоворов.



Лидерами стали Lada Vesta и Skoda Rapid. Причина этого достаточно простая – продукция этих производителей пользуется достаточно большой популярностью среди жителей Украины благодаря сравнительно небольшой стоимости. При этом первый автомобиль может спуститься на второе место, поскольку он появился на рынке недавно и еще не успел понравиться угонщикам.



Также в рейтинге оказались Volkswagen Polo (2,6 похищения на 1 тыс. продаж), УАЗ «Патриот» (2,8), Lada Largus (3,5), Chevrolet Niva (3,6), Skoda Octavia (4,5) , Lada Kalina (6,3), Nissan Qashqai (6,4) и Lada Granta (6,5).