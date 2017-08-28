Харьковских живодеров будут судить 28 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила и направила в Октябрьский районный суд Харькова два обвинительных акта по факту жестокого обращения с животными.

В июле житель Новобаварского района Харькова нанял местного пьяницу для убийства своей собаки и даже выдал орудие преступления – молоток. В качестве вознаграждения пообещал бутылку водки.



Исполнитель держал овчарку за ошейник и бил по голове молотком. Одна из соседок услышала визг животного. Женщина вышла на улицу и стала свидетелем ужасного убийства. Она вызвала зоозащитников и полицию.



Спасти овчарку не удалось. По заключению экспертного исследования смерть собаки наступила в результате черепно-мозговой травмы, которая была нанесена тупым твердым предметом в область головы и шеи, а нанесенные раны повлекли тяжкие страдания животному перед смертью, сообщили в областной прокуратуре.



Хозяин собаки так и не смог вразумительно сформулировать причину, по которой решил избавиться от животного таким способом.



40-летнему харьковчанину, который заказал убийство собственной собаки, инкриминируется подстрекательство и пособничество в издевательстве над животным (ч.ч. 4,5 ст. 27, ч. 1 ст. 299 УК Украины). 51-летнему исполнителю – издевательство над животным (ч. 1 ст. 299 УК Украины).