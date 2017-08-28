Харьков

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Первокурсники института танковых войск «ХПИ» приняли военную присягу

Первокурсники института танковых войск «ХПИ» приняли военную присягу
27 августа курсанты нынешнего набора торжественно приняли Военную присягу на верность Украинскому народу.
По словам начальника военного института полковника Александра Серпухова, накануне ребята успешно завершили курс первичной военно-профессиональной подготовки, в ходе которой освоили основы военного дела и доказали свою готовность к армейской жизни.

– Летом мы приняли на обучение на первом курсе около 150 молодых патриотов. Подавляющее большинство из них пришли к нам в статусе воина-контрактника, а некоторые – с удостоверением участника боевых действий. Поэтому образовательный потенциал нашего вуза увеличился, а через пять лет Вооруженные силы Украины получат высококлассных офицеров, подготовленных в Харькове. Поздравляю нас всех с принятием в ряды украинских воинов славного пополнения, – отметил Александр Серпухов.

В ходе церемонии принятия присяги представитель православного духовенства отец Дионисий благословил на ратную службу первокурсников и других военнослужащих вуза.

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По завершению торжеств на плацу командование института встретилось с родителями курсантов и провело экскурсию по учебным корпусам, курсантским общежитиям и другим объектам инфраструктуры, сообщили в ХОГА.

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