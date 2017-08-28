Первокурсники института танковых войск «ХПИ» приняли военную присягу

По словам начальника военного института полковника Александра Серпухова, накануне ребята успешно завершили курс первичной военно-профессиональной подготовки, в ходе которой освоили основы военного дела и доказали свою готовность к армейской жизни.
– Летом мы приняли на обучение на первом курсе около 150 молодых патриотов. Подавляющее большинство из них пришли к нам в статусе воина-контрактника, а некоторые – с удостоверением участника боевых действий. Поэтому образовательный потенциал нашего вуза увеличился, а через пять лет Вооруженные силы Украины получат высококлассных офицеров, подготовленных в Харькове. Поздравляю нас всех с принятием в ряды украинских воинов славного пополнения, – отметил Александр Серпухов.
В ходе церемонии принятия присяги представитель православного духовенства отец Дионисий благословил на ратную службу первокурсников и других военнослужащих вуза.
По завершению торжеств на плацу командование института встретилось с родителями курсантов и провело экскурсию по учебным корпусам, курсантским общежитиям и другим объектам инфраструктуры, сообщили в ХОГА
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