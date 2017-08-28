США могут сократить выдачу виз для студентов 28 августа 2017 г. источник 0 0

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о сокращении выдачи виз по программам студенческого обмена и работы в Штатах.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, сокращение виз связано с выполнением апрельского указа Трампа, принятого под лозунгом "Покупай американское, нанимай американцев".



Ограничение может коснуться пяти видов виз, в частности визы J-1 (образовательные программы и культурный обмен).



По данным газеты, ограничения могут коснуться 100 тысяч человек, большая часть из которых студенты, приезжающие в США по программе культурного обмена.



Отмечается, что у президента нет полномочий отменить саму визу J-1, однако он может прекратить действие некоторых программ, участники которых получают такую визу.



Точные планы администрации Трампа неизвестны, они могут включать в себя закрытие краткосрочных рабочих программ или введение новых требований для их участников. В частности, работодателей иностранных студентов могут обязать нанимать на предлагаемые места в первую очередь граждан США.



В Госдепе США отказались комментировать данную ситуацию, отметив, что в США продолжают выполнять программу J-1.



Пресс-служба Белого дома также никак не прокомментировала эту информацию.