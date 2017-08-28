Происшествия

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В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину

В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину
В воскресенье вечером в Харьковской области скоростной поезд "Киев-Константиновка" насмерть сбил женщину.
Как сообщается на сайте областного управления Нацполиции, происшествие случилось вчера около 11:13 в селе Новоалександровка возле железнодорожной платформы "33-й километр".

"В Сахновщинский отдел полиции поступила информация от дежурного по железнодорожному вокзалу "Сахновщина". Установлено, что была смертельно травмирована 40-летняя местная жительница, которая неожиданно появилась перед поездом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством. У платформы правоохранители обнаружили брошенный ею скутер.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

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