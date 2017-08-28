Украина

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Министр энергетики США посетит Украину 29 августа

Министр энергетики США посетит Украину 29 августа
Во вторник, 29 августа, министр энергетики США Рик Перри посетит Украину.
"29 августа  министр энергетики Рик Перри возглавит делегацию США в Киев. Делегация встретится с президентом Украины Петром Порошенко, а также с другими украинскими официальными лицами, чтобы обсудить, как обе страны могут продолжать наращивать свою экономику благодаря сильному энергетическому партнерству", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики США.

Перри будут сопровождать конгрессмен Кевин Крамер (член палаты представителей Конгресса от Республиканской партии), а также президент и главный исполнительный директор компании Overseas Private Investment Corporation Рэй Вошберн.

Напомним, 20 июня в ходе визита в Вашингтон Порошенко провел отдельные переговоры с министром энергетики США. Президент выразил благодарность американской стороне за значительную практическую помощь в укреплении энергетической безопасности Украины и отметил заинтересованность в более широком привлечении современных американских технологий и передового опыта в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что визит Перри в Украину может позитивно повлиять на приватизацию облэнерго, которая также готовится в этом месяце. Кроме того, в июне Украина достигла предварительных договоренностей о закупке 2 млн тонн американского угля.

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