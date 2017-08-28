Министр энергетики США посетит Украину 29 августа 28 августа 2017 г. источник 0 0

Во вторник, 29 августа, министр энергетики США Рик Перри посетит Украину.

"29 августа министр энергетики Рик Перри возглавит делегацию США в Киев. Делегация встретится с президентом Украины Петром Порошенко, а также с другими украинскими официальными лицами, чтобы обсудить, как обе страны могут продолжать наращивать свою экономику благодаря сильному энергетическому партнерству", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики США.



Перри будут сопровождать конгрессмен Кевин Крамер (член палаты представителей Конгресса от Республиканской партии), а также президент и главный исполнительный директор компании Overseas Private Investment Corporation Рэй Вошберн.



Напомним, 20 июня в ходе визита в Вашингтон Порошенко провел отдельные переговоры с министром энергетики США. Президент выразил благодарность американской стороне за значительную практическую помощь в укреплении энергетической безопасности Украины и отметил заинтересованность в более широком привлечении современных американских технологий и передового опыта в сфере энергетики.



Ранее сообщалось, что визит Перри в Украину может позитивно повлиять на приватизацию облэнерго, которая также готовится в этом месяце. Кроме того, в июне Украина достигла предварительных договоренностей о закупке 2 млн тонн американского угля.