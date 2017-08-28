Украина

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В Украине откроют все данные о сделках с землей

В Украине откроют все данные о сделках с землей
В Украине будет осуществляться регулярный мониторинг данных о владельцах и арендаторах земли, и эта информация станет доступна гражданам.
Об этом сообщает Урядовий портал, ссылаясь на постановление правительства "О реализации пилотного проекта по проведению мониторинга земельных отношений и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины, принятое 23 августа".

Согласно документу, с 1 сентября вводится взаимный обмен информацией между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, что позволит обновлять данные на регулярной основе.

Так, будут аккумулироваться данные о составе земель, количестве землевладельцев и землепользователей, среднем размере земельных участков, регистрации земельных участков в Государственном земельном кадастре, количестве и площади участков, переданных в аренду, предоставленных в пользование и переданных в собственность гражданам бесплатно, сумме начисленных и уплаченных платежей за пользование земельными участками. Всего более 140 показателей.

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