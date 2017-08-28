Пожар в Харькове: на ХТЗ горела пятиэтажка 28 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Пожар в пятиэтажном доме на Александровском проспекте, 182 произошел в 27 августа, около 11.00. Горела квартира на первом этаже.

К месту вызова было направлено три подразделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 15 спасателей. На момент их прибытия было установлено, что в результате пожара образовалось сильное задымление. Дым быстро распространился по лестничной клетке и начал проникать в квартиры на верхних этажах. Семерых жильцов дома эвакуировали на воздух. Людей, которые оказались в дымовой ловушке ближе всего к эпицентру пожара – на 1-м и 2-м этажах, спасателям пришлось выносить на руках. Среди спасенных – двое детей двух и трех лет.



В квартире, где произошло возгорание, на момент прибытия спасателей никого не было. На кухне горели мебель и пластиковая отделка потолка на площади примерно 10 м².



В 11:22 пожар был локализован, в 11:45 – ликвидирован. Никто из жильцов дома не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается, сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области.