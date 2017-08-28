Харьковские таможенники изяли на границе вещества для курения и холодное оружие 28 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Почти 30 килограммов табака гражданин Иордании пытался незаконно ввезти в Украинучерез таможенный пост «Харьков-аэропорт».

Во время таможенного контроля один из пассажиров рейса «Амман-Харьков» самостоятельно выбрал «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако после пересечения белой полосы гражданин заявил, что везет почти 30 кг табака, который и был обнаружен в его багаже ​​с помощью прибора Rapiscan.



В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.



Кроме того, в пункте пропуска «Гоптовка» таможенники обнаружили 33 грамма марихуаны.



Во время таможенного осмотра автомобиля и личных вещей гражданина, который направлялся в РФ, в накладном кармане куртки в свертке из латекса и в кармане сумки внутри брелка для ключей была обнаружена «травка».



По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.



Также в пункте пропуска «Гоптовка» таможенники был обнаружен кортик с изображением на рукоятке герба СССР, звезды и надписями на клинке «ЗИК 1951». Кортик находился среди личных вещей гражданки, которая направлялась в Украину в качестве пассажира одного из авто, и при прохождении таможенного контроля заявила об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.



Следует отметить, что вышеуказанный предмет имеет признаки холодного оружия, а в соответствии с законодательством Украины лица, перемещающие через таможенную границу Украины холодное оружие, должны иметь при себе и предъявить для таможенного контроля соответствующие разрешения, выданные Министерством внутренних дел Украины.



Относительно гражданки составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.