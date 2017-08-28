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Харьковские таможенники изяли на границе вещества для курения и холодное оружие

Харьковские таможенники изяли на границе вещества для курения и холодное оружие
Почти 30 килограммов табака гражданин Иордании пытался незаконно ввезти в Украинучерез таможенный пост «Харьков-аэропорт».
Во время таможенного контроля один из пассажиров рейса «Амман-Харьков» самостоятельно выбрал «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако после пересечения белой полосы гражданин заявил, что везет почти 30 кг табака, который и был обнаружен в его багаже ​​с помощью прибора Rapiscan.

В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.

Кроме того, в пункте пропуска «Гоптовка» таможенники обнаружили 33 грамма марихуаны.

Во время таможенного осмотра автомобиля и личных вещей гражданина, который направлялся в РФ, в накладном кармане куртки в свертке из латекса и в кармане сумки внутри брелка для ключей была обнаружена «травка».

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Также в пункте пропуска «Гоптовка» таможенники был обнаружен кортик с изображением на рукоятке герба СССР, звезды и надписями на клинке «ЗИК 1951». Кортик находился среди личных вещей гражданки, которая направлялась в Украину в качестве пассажира одного из авто, и при прохождении таможенного контроля заявила об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Следует отметить, что вышеуказанный предмет имеет признаки холодного оружия, а в соответствии с законодательством Украины лица, перемещающие через таможенную границу Украины холодное оружие, должны иметь при себе и предъявить для таможенного контроля соответствующие разрешения, выданные Министерством внутренних дел Украины.

Относительно гражданки составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

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