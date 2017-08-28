Харьковчане победили на всеукраинских соревнованиях «Стрелы Слобожанщины»
28 августа 2017 г.
Вечерний Харьков
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Харьковские спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на всеукраинских соревнованиях по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины».
Соревнования проходили в Харькове с 24 по 27 августа на спортивной базе городской СДЮСШОР по стрельбе из лука «Коммунар». Всего в турнире приняли участие 160 спортсменов из Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черниговской, Черновицкой и Харьковской областей и города Киева.
По итогам соревнований, в классическом луке среди мужчин победителем стал харьковчанин, олимпийский чемпион Виктор Рубан, 2-е место занял также харьковский спортсмен - Александр Сердюк, «бронзу» завоевал спортсмен из города Ровно.
Среди женщин победу одержала Полина Родионова (Сумы), второе место заняла харьковчанка Татьяна Бережная, третье место досталось львовской спортсменке Екатерине Соколенко.
В командных соревнованиях среди мужчин победила команда «Харьковская-1», серебряная медаль досталась команде «Харьковская-2», на 3-м месте оказались львовские спортсмены.
Среди женщин в классическом луке победу одержала львовская команада, серебряным призером стала команда «Харьковская-1», бронзовым призером - команда «Харьковская-2».
В смешанных командах харьковские спортсмены Екатерина Дубровина и Артем Мелехов завоевали «серебро», уступив 1-е место представителям Черновицкой области.
В категории «блочный лук» среди мужчин первое место занял спортсмен из Киева, 2-е и 3-е места достались харьковским лучникам Юрию Дорошенко и Александру Соколову.
Среди женщин в этой категории победу одержала спортсменка из Киева, серебряным призером стала харьковчанка Юлия Курсина.
В командном зачете в категории «блочный лук» среди мужчин победила команда «Харьковская-1», серебряными и бронзовыми призерами стали команды из Киева.
В смешанных командах победу снова одержали харьковчане Александр Соколов и Юлия Курсина, «серебро» досталось киевским спортсменам.
Также успешно выступили кадеты: победительницей соревнований среди девушек стала команда «Харьковская-1», оставив за собой две киевские команды. Среди юношей команда «Харьковская-1» стала серебряным призером соревнований, уступив 1-е место команде из Черниговской области.
Отметим, в этом году соревнования «Стрелы Слобожанщины» проводились как ІІІ этап Кубка Украины, что является официальным отбором на Чемпионат мира-2017 среди юниоров и кадетов, который состоится в Аргентине, и Чемпионат мира-2017 среди взрослых спортсменов, который пройдет в Мексике.