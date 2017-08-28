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Харьковчане победили на всеукраинских соревнованиях «Стрелы Слобожанщины»

Харьковчане победили на всеукраинских соревнованиях «Стрелы Слобожанщины»
Харьковские спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на всеукраинских соревнованиях по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины».
Соревнования проходили в Харькове с 24 по 27 августа на спортивной базе городской СДЮСШОР по стрельбе из лука «Коммунар». Всего в турнире приняли участие 160 спортсменов из Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черниговской, Черновицкой и Харьковской областей и города Киева.

По итогам соревнований, в классическом луке среди мужчин победителем стал харьковчанин, олимпийский чемпион Виктор Рубан, 2-е место занял также харьковский спортсмен - Александр Сердюк, «бронзу» завоевал спортсмен из города Ровно.

Среди женщин победу одержала Полина Родионова (Сумы), второе место заняла харьковчанка Татьяна Бережная, третье место досталось львовской спортсменке Екатерине Соколенко.

В командных соревнованиях среди мужчин победила команда «Харьковская-1», серебряная медаль досталась команде «Харьковская-2», на 3-м месте оказались львовские спортсмены.

Среди женщин в классическом луке победу одержала львовская команада, серебряным призером стала команда «Харьковская-1», бронзовым призером - команда «Харьковская-2».

В смешанных командах харьковские спортсмены Екатерина Дубровина и Артем Мелехов завоевали «серебро», уступив 1-е место представителям Черновицкой области.

В категории «блочный лук» среди мужчин первое место занял спортсмен из Киева, 2-е и 3-е места достались харьковским лучникам Юрию Дорошенко и Александру Соколову.

Среди женщин в этой категории победу одержала спортсменка из Киева, серебряным призером стала харьковчанка Юлия Курсина.

В командном зачете в категории «блочный лук» среди мужчин победила команда «Харьковская-1», серебряными и бронзовыми призерами стали команды из Киева.

В смешанных командах победу снова одержали харьковчане Александр Соколов и Юлия Курсина, «серебро» досталось киевским спортсменам.

Также успешно выступили кадеты:  победительницей соревнований среди девушек стала команда «Харьковская-1», оставив за собой две киевские команды. Среди юношей команда «Харьковская-1» стала серебряным призером соревнований, уступив 1-е место команде из Черниговской области.

Отметим, в этом году соревнования «Стрелы Слобожанщины» проводились как ІІІ этап Кубка Украины, что является официальным отбором на Чемпионат мира-2017 среди юниоров и кадетов, который состоится в Аргентине, и Чемпионат мира-2017 среди взрослых спортсменов, который пройдет в Мексике.

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