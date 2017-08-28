Харьковский «Металлист 1925» вышел в лидеры 28 августа 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В матче восьмого тура чемпионата Украины во второй лиге харьковский «Металлист 1925» в Одессе на стадионе «Иван» одержал «волевую» победу над местной «Реал-Фармой» 2:1.

Счет на 21-й минуте открыли хозяева поля. Сухраб Алиев навесил в штрафную, а Юрий Кравченко замкнул передачу партнера – 1:0. Отыгрались харьковчане на 38-й минуте. Сергей Давыдов, откликнувшись на навес своего тезки Романова, забил свой 11-й мяч в нынешнем первенстве – 1:1. А 12-й гол лучшего бомбардира лиги принес «Металлисту 1925» победу. Случилось это уже после перерыва, на 56-й минуте – 1:2.



– Была тяжелая игра с большим количеством борьбы. На такой футбол мы ребят и настраивали. Несмотря на качество газона, они смогли полностью выполнить тренерскую установку. В целом довольны итоговым результатом. Накануне матча с «Энергией» эта победа очень важна, – сказал после матча главный тренер «Металлиста 1925» Александр Призетко. – Спасибо ребятам за стремление и волю к победе. Они знали, какой матч их ждет, поэтому и вышли сконцентрированными с первых минут. Пропущенный гол, считаю, команду не сломал. Как итог – смогли забить дважды и победить. Серега Давыдов забивает, что не может не радовать. Он, как настоящий нападающий, постоянно ищет для себя моменты, борется и в итоге забивает в каждом матче. Это и есть его работа. Над стандартами постоянно работаем на тренировках. С воскресенья планомерно готовимся к этой игре. Времени не так много, поэтому нужно постараться провести тренировки максимально качественно.



После этой победы – кстати, шестой подряд, подопечные Александра Призетко набрали 18 очков и вышли на первое место, поскольку занимавшая позицию лидера «Энергия» из Новой Каховки в субботу свой домашний поединок 8-го тура проиграла «Днепру-1» – 0:1. Эта победа вывела «Днепр-1» на второе место с 16 очками, причем днепряне сыграли на матч меньше. Также 16 очков осталось и у «Энергии», и она опустилась на третью строчку турнирной таблицы.



30 августа в 9-м туре «Металлист 1925» и «Энергия» сыграют между собой в Харькове. Эта встреча пройдет на стадионе «Солнечный» без зрителей и начнется в 17.00.