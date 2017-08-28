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Харьковский «Гелиос» проиграл аутсайдеру

Харьковский «Гелиос» проиграл аутсайдеру
В матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге харьковский «Гелиос» на родной «Гелиос-арене» неожиданно уступил одному из аутсайдеров – кременчугскому «Кремню».
В этой встрече «солнечные» имели немало шансов забить, но не сумели использовать ни одного. Отметим два самых ярких. На 7-й минуте Виталий Субочев выполнил штрафной с 28 метров, и мяч, ударившись у вратарской об землю, отскочил в перекладину и вылетел в поле. А на 61-й великолепный момент отличиться упустил Сергей Кравченко. Антон Кича вывел его один на один с вратарем «Кремня» Андреем Олейником, но форвард «Гелиоса» из пределов вратарской пробил выше ворот. И вскоре, на 64-й минуте, вратарь «Гелиоса» Денис Сидоренко, пытаясь опередить полузащитника гостей Сергея Степанчука, нарушил правила, и арбитр из Славянска Александр Омельченко указал на «точку». Удар Игоря Тимченко на 65-й минуте оказался точным, и «Гелиос» проиграл – 0:1.

Если для «Кремня», возвратившегося нынешним летом в первую лигу после долгого перерыва, эта победа стала только второй в первенстве, то «Гелиос» потерпел свое второе поражение. С прежним запасом в 16 очков он опустился на пятое место. 31 августа в Киеве «солнечные» в рамках 8-го тура встретятся со своим соседом по турнирной таблице – местной командой «Оболонь-Бровар», занимающей с 15 очками шестое место.

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