Харьковский «Олимп» стал пятикратным обладателем Кубка Украины 28 августа 2017 г. Олег Столбецов 0 0

В Хмельницком на стадионе «Подолье» прошел розыгрыш Кубка Украины, и его обладателями уже в пятый раз в истории стали чемпионы страны 2017 года по регби-7 – спортсмены харьковского «Олимпа».

Подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина сначала одержали убедительную победу в трех поединках в своей группе, а общее количество заработанных ими игровых очков составило 137. Сперва был повержен местный Evolution7s – 38:5, затем перед фаворитом не устояли земляки из «Легиона-XIII-ШВСМ» – 40:7, а команду Кривого Рога «олимповцы» разгромили «всухую» 59:0. В финальном матче «Олимп» одержал победу над местным клубом «Подолье» 19:12. Самым результативным у обладателей Кубка стал Сергей Церковный, который принес «Олимпу» в четырех встречах 45 игровых очков, сделав 5 попыток и точно исполнив 10 реализаций. На счету Олега Косарева 5 попыток и 3 реализации, что в сумме принесло 31 очко.



– Много борьбы было, много эмоций оставили на поле, но, тем не менее, добились поставленной цели и стали обладателями Кубка в спортивной, честной борьбе, – прокомментировал достижение своих подопечных главный тренер РК «Олимп» Валерий Кочанов.



На этом сезон-2017 в регби-7 завершен, и «олимповцы» теперь полностью сосредоточатся на регби-15, где им предстоит отстоять чемпионское звание, а также побороться за Кубок Украины в финальных поединках с командой Одессы.