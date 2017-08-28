Харьков

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В Харькове наградили победителей фотопроекта

В Харькове наградили победителей фотопроекта
Городской фотопроект «Герои нашего времени» проходил в Харькове с 1 по 18 августа.
Героями фотовыставки стали работники коммунальных служб. Для участия в конкурсе всем желающим необходимо было сфотографировать во время работы представителей коммунальных служб и отправить фото на конкурс.

С 23 по 26 августа в Саржином яру представили фотовыставку «Герои нашего времени», где за лучшие работы голосовали все желающие. Так, 1-е место по итогам голосования занял фотограф Василий Голосной, 2-е место присудили Юрию Гошовскому, а 3-е место досталось Виталию Шептуну. 26 августа состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса, сообщает пресс-служба горсовета.

Также в Саржином яру в рамках фотопроекта прошел городской пикник Gastroman. Все четыре дня в зоне отдыха работала тематическая фотозона «Харьковчист», где все желающие могли сфотографироваться в рабочей одежде и с атрибутикой коммунальных служб.

Фотопроект позволил харьковчанам и гостям города увидеть, как преображается город, познакомиться с городскими достижениями в возрождении и благоустройстве мест массового отдыха, таких как Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, сад им. Шевченко. Как отметил автор проекта Олег Егоров, идея конкурса состояла в том, чтобы поблагодарить людей, незаметная работа которых делает Харьков чистым, уютным и комфортным для проживания.

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