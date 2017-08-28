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Харьковчанка убила брата из-за квартиры

Харьковчанка убила брата из-за квартиры
40-летняя харьковчанка позвонила в полицию и рассказала, что ее брат пришел домой с ножевым ранением в области сердца и умер.
Это произошло 25 августа в 16:30.

В ходе следственных действий сотрудники Киевского отдела полиции установили, что ножевое ранение 46-летнему мужчине нанесла сестра.

Родственники жили в одной квартире, которая им осталась после смерти отца. Часто у них возникали ссоры из-за квартиры, которую брат начал оформлять на свое имя. В тот день около 12:00 в квартире они снова поссорились. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Сестра ударила брата кухонным ножом, после чего он умер.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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