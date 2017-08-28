Харьковчан атакует гепатит 28 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В январе-июле 2017 года в Харьковской области зарегистрировано 78 078 случаев инфекционных заболеваний против 102 447 за аналогичный период прошлого года (снижение на 23,8%).

Если не учитывать грипп и ОРВИ, зарегистрировано 8 тыс. случаев против 7 тыс. 272 (рост на 10,0%). Общий процент переболевших инфекционными заболеваниями населения составил 2,9 против 3,8 в 2016 году, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



Отмечен рост заболеваемости:



шигеллезом – на 40,7%,

гастроэнтероколитом с установленным возбудителем – 22,9%,

гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем – 4,6%,

ротавирусным энтеритом – 51,9%,

туберкулезом – 5,1%,

острыми вирусными гепатитами: А - в 3,6 раза, B - на 50,7%, С - на 12,2%,

менингококковой инфекцией – 7,7%,

болезнью Лайма – 17,1%.



Снижение заболеваемости:



сальмонеллезом – на 1,6%,

коклюшем – 43,1%,

острыми респираторными вирусными инфекциями – 26,0%.



Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, ГЛПС, орнитоза. Зарегистрировано 3 случая малярии, по 1 случаю кори и гемофильной инфекции.



Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) остается заболеваемость острыми кишечными инфекциями, удельный вес которых составляет 57,6%.



Зарегистрировано 2542 инвазированных гельминтами и простейшими. В структуре паразитарной заболеваемости удельный вес детей составляет 82,5%, зарегистрировано 2096 случаев против 2572.



Заболеваемость чесоткой выросла на 11,6%, зарегистрирован 221 случай, в том числе 64 – у детей до 17 лет.



Выявлено 640 больных туберкулезом органов дыхания, из них 34 среди обязательных контингентов, в т.ч. при проведении флюорографического профилактического осмотра - 58,8%. В структуре заболевших туберкулезом дети до 17 лет составляют 4,7%.



Эпизоотическая ситуация по бешенству улучшилась – зарегистрировано 35 случаев бешенства животных против 41 в прошлом году. Пострадал от укусов бешеными животными 61 человек. Обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 2225 человек.



Пораженность населения педикулезом выросла на 3,6%, выявлено 436 случаев, 70,4% от общего количества пораженных составляют дети.