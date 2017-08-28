В Крыму и на юге России подняли по тревоге всю авиацию и ПВО 28 августа 2017 г. источник 0 0

В оккупированном Крыму и в южных регионах России привели авиацию и ПВО в полную боевую готовность из-за внезапной проверки.

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на сообщению начальника пресс-службы Южного военного округа РФ Вадима Астафьева, проверка проводится по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. В ходе нее планируется оценить, насколько хорошо подготовлена техника и сами летчики и наземные специалисты.



"По сигналу боевой тревоги был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и Крыму", – сказал Астафьев.