Клип украинской группы победил на международном фестивале анимации: видео 28 августа 2017 г. источник 0 0

Мультипликаторы, художники и любители анимации со всего мира собрались в Косово уже восьмой раз - с 14 по 20 августа здесь состоялся фестиваль анимации Anibar.

В этом году событие объединило 9 тысяч энтузиастов и 270 анимационных фильмов на пяти больших экранах, один из которых был установлен на лодке, сообщает Comma.



Гран-при в конкурсе музыкальных видео получил украинец Олег Щерба с клипом для группы Zapaska.







"Эта графически интересная и прекрасно синхронизированная с музыкой анимация позволила нам сидеть и наслаждаться. Умный подход к графическому дизайну дарит упоительный опыт, используя каждый дюйм в кадре и даже за его пределами", - отозвалось жюри об украинском ролике.



Группа Zapaska в 2016 году выпустила четвертый альбом, а в 2017 году из дуэта превратилась в квартет и выступила на нескольких украинских фестивалях.