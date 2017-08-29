Как помочь ребенку адаптироваться к школе

Лето неизбежно подходит к концу. Но если у взрослых остается еще шанс взять отпуск и насладиться отдыхом во время бархатного сезона, то у детворы выбора нет — пора в школу.
И хотя 1 сентября большинство учеников идут на праздничную линейку в отличном настроении, предвкушая встречу с друзьями, с началом однообразных будней ежедневные походы на уроки вызывают только скуку и раздражение.
С таким положением дел уже не первый год сталкивается мама пятиклассника Антона.
– Сын каждое лето ездит к бабушке в деревню, где, конечно, для него полное раздолье, – рассказывает харьковчанка Вероника. – Когда в конце августа я приезжаю, чтобы забрать его домой, я понимаю, что его обуревают весьма противоречивые чувства. С одной стороны, он к этому времени уже успевает соскучиться и по мне, и по отцу, друзьям; его тянет домой, хочется в город. Но с другой, мысли о школе приводят его в замешательство и навевают тоску.
Антон полностью подтверждает слова матери.
– У бабушки хорошо! – смеется он. – Не надо рано утром вставать, можно гулять допоздна, нет домашних заданий, и никто не ставит оценки. Даже если бабушка просит что-то сделать, помочь ей, то это ведь не на целый день. А потом можно идти на озеро купаться или рыбачить, собирать в лесу ягоды, играть с друзьями – красота! Мне, конечно, хочется увидеть одноклассников, узнать, кто, где успел побывать за лето, но нет никакого желания по полдня просиживать на уроках, по вечерам решать математику, которая мне не дается, и писать никому не нужные сочинения, боясь сделать лишнюю ошибку.
Подобные настроения в начале сентября характерны не только для младших школьников, но и для старшеклассников, уверяет учитель украинского языка и литературы одной из харьковских школ Валентина Александровна.
– Первые дни сентября всегда потеряны для учебы – дети перевозбуждены встречей с одноклассниками, за лето они отвыкают от дисциплины, выбиваются из режима, им неохота снова приступать к урокам, – вздыхает учитель. – Требуется немало усилий и терпения, чтобы вернуть их в нормальное русло. Хорошо еще, если родители это понимают и стараются со своей стороны нам помочь – тогда адаптация проходит быстрее. Однако если семья самоустраняется, такая ситуация может длиться неделями и часто даже приводит к конфликтам между учителями и учениками.
С началом учебного года детям порой непросто взять себя в руки и после длительных каникул начать снова грызть гранит науки. Однако, по мнению психологов, родители могут помочь своему чаду побыстрее влиться в учебный процесс, максимально сгладить все шероховатости и сделать посещение школы комфортным.
– Куда бы мы ни приходили, мы переносим себя – со своими плюсами и минусами. То, что не устроено, не состыковано, недосказано и не прожито дома, будет отражаться на школьной жизни, – предупреждает детский семейный психолог Светлана Ройз.
По ее словам, ребенок, не уверенный в любви родителей, начинает фиксироваться на «успешности»: обходным путем, через внешние успехи он заслуживает внимание. Это приводит к излишнему напряжению и в конце концов неврозу и психосоматическим болезням, рассказывает специалист в интервью журналу «Фокус».
Поэтому за оставшиеся до первого звонка дни нужно постараться «подчистить» отношения в семье, откровенно поговорить с ребенком. А уже потом можно браться за учебники, домашние задания и записываться в спортивные секции.
Также психологи советуют родителям не нагнетать обстановку вокруг оценок. Ведь школа – это не вся жизнь ребенка, а лишь ее часть. И если он получает 12 баллов не по всем предметам – это не катастрофа. Ведь многое из пройденного в школе никогда не пригодится во взрослой жизни.
Родители могут сделать ребенку прививку от обидчивости
Сложнее всего 1 сентября придется первоклашкам. А еще – «новеньким», перешедшим в другую школу.
– Чтобы проиллюстрировать адаптацию ребенка к новому месту, я часто использую метафору пересаживания цветка в новый вазон, – говорит Светлана Ройз. – Первое время растению требуется более бережный уход, он чувствителен к любым воздействиям. Но через несколько недель он уже крепок и силен. Для ребенка удобрением и влагой становятся поддержка, забота и доверие родителей.
Готовить детей к стрессам в новом коллективе можно в игровой форме. Например, Светлана Ройз предлагает игру-размышление «Колючки и магниты». «Магниты» – это те качества, которые привлекают людей: остроумие, доброта, надежность. «Колючки» – качества, из-за которых с ребенком не хотят дружить: вспыльчивость, обидчивость, необязательность. Ребенок сам должен написать несколько «колючек» и обязательно вдвое больше «магнитиков».
– Если же из фамилии ребенка можно сделать дразнилку, сами придумайте вместе с ним веселые варианты обзывалок. Так ребенок получит прививку от обидчивости, – советует психолог.
Объясните ребенку, что его не сразу примут в компанию: классу тоже нужно время на адаптацию. За это время школьник может изучить правила и законы нового класса.
– При этом важно не заискивать, не покупать внимание подарками, не хвастаться, не ябедничать, не изменять себе и не соглашаться на то, что считаешь неправильным, – отмечает Светлана Ройз.
Переутомление может привести к агрессивности
Но даже ребенок, пришедший 1 сентября в уже знакомую школу, в начале учебного года сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, у него ограничивается время на себя — его «съедают» уроки, секции, школа. Во-вторых, становится меньше физической активности.
– Поэтому очень важно вместе с ребенком перед началом учебного года составить график и продумать его так, чтобы у него оставалось время на себя и хотя бы на прогулки на свежем воздухе, – советует практикующий психолог Алина Котенко. – В младшей и средней школах дефицит активности испытывают 40% детей, в старшей – 80%. Если ребенок хотя бы прогуливается, это снимает внутреннее напряжение.
Также специалист не рекомендует в первые учебные дни давить на детей и заставлять их делать уроки. Ведь стресс и переутомление плохо влияют на иммунную систему.
Важно вовремя заметить признаки переутомления.
– Ребенок не сосредоточен. Когда делает домашние задания, не может сконцентрироваться. На уроках вертится. Ночью не может долго заснуть, а днем, наоборот, чувствует сонливость. У него плохой аппетит, он худеет. Младшеклассник возбужден, а старшеклассник агрессивен, – перечисляет психолог такие признаки.
Заметив подобные «симптомы», необходимо снизить нагрузки. Если в течение двух-трех недель ситуация не изменится, нужно обращаться к специалистам.
Здоровый сон поможет ребенку подрасти
Перед началом учебного года необходимо начинать перестраивать режим дня детей: раньше ложиться спать, раньше просыпаться.
– Очень советую не сидеть дома, а больше двигаться и проводить время на свежем воздухе – лучше на даче, чем на море. После моря организм ребенка перестраивается на новую климатическую среду, поэтому будет находиться в состоянии усталости и сниженного иммунитета, – говорит врач-педиатр Вера Изотова.
Не стоит забывать о режиме и когда занятия в школе уже начались. Ребенок должен высыпаться.
– Девять часов ночного сна обязательны для учащегося начальной и средней школы. Ведь дети с правильным режимом сна более сконцентрированы на уроках, лучше запоминают материал и меньше утомляются, – объясняет Вера Изотова.
Она подчеркивает, что сон необходим еще и потому, что гормон роста начинает вырабатываться примерно в половине первого ночи — при условии, что ребенок ляжет спать не позднее 21.00. Если же он ложится спать очень поздно, у организма остается меньше времени на выработку этого гормона, что серьезно влияет на рост.
Перед началом учебного года нужно сдать анализы
Не поленитесь перед началом учебного года показать ребенка нескольким врачам. Сперва стоит сдать три анализа – крови, мочи и кала.
– Анализ крови покажет, страдает ли ребенок от анемии, нет ли в организме воспалительного процесса. Анализ мочи даст информацию о том, как работают почки. А анализ кала покажет, нет ли у ребенка глистов, – перечисляет Вера Изотова.
Следующий визит – к отоларингологу.
– Он обнаруживает хронические тонзиллиты и воспаленные аденоиды. Этот же врач расскажет, что нужно делать, дабы избежать во время учебного года постоянных ангин, – говорит доктор.
Хирург-ортопед определит, есть ли у ребенка искривление позвоночника или плоскостопие. После осмотра он даст рекомендации по обустройству рабочего места школьника, объяснит, как правильно нужно сидеть за столом, какими должны быть стул, рюкзак, обувь. Также в случае необходимости врач может назначить курс массажа или лечебно-профилактической физкультуры.
Даже если ребенок не носит очки и родители уверены, что со зрением у него все в порядке, перед школой обязательно нужно пройти полное обследование у офтальмолога.
– Это необходимо, во-первых, для выявления уже существующей патологии, а во-вторых, для контроля зрения в дальнейшем. Ведь большие зрительные нагрузки и активный рост ребенка могут спровоцировать проблемы со зрением, – объясняет заместитель главного врача национальной сети оптик Светлана Павловская.
Также хорошо бы уделить побольше внимания профилактике – например, активным играм на свежем воздухе.
– Во время перемен между уроками дети должны играть на улице, а не использовать игры на электронных гаджетах. Очень правильно во время перемен делать профилактическую зарядку для глаз, – говорит Светлана Павловская.
Кроме того, для здоровья глаз важно, чтобы у ребенка не нарушался режим дня и отдыха, а также соблюдался сбалансированный режим питания, включая витамины.
Ну, а стоматолога желательно посещать раз в полгода всей семьей.
Внешкольные занятия могут подождать
Спорт – это хорошо. Но изнуряющие тренировки в начале учебного года опасны потерей энергии и переутомлением.
– Ребенок только начинает учебную деятельность, не загружайте его в первые две недели дополнительными занятиями, не тащите его сразу в несколько кружков, – предупреждает врач-педиатр.
Часто родители забывают о простом правиле: ребенка нужно вести в тот кружок или секцию, которая нравится ему, а не маме или бабушке.
– Очень важно найти занятие по душе. То, от которого ребенок наполняется. Это должно не грузить, а радовать, – подчеркивает Алина Котенко.
Она советует не нагружать школьника с первого класса, а подождать год-два. По ее словам, лучше отказаться от кружка, чем переутомить ребенка.
Правильное питание облегчает понимание
Ребенка стоит приучать не только к правильному расписанию дня, но и к режиму питания. А если нужно, то и к новому меню.
– В рационе малыша должно быть как можно больше свежих фруктов, овощей, зелени. Причем очень разнообразных, чтобы организм получал всю витаминную палитру, – советует диетолог, психолог и фитнес-тренер Татьяна Годард.
Не стоит перегружать желудок тяжелыми блюдами вроде каш, белого хлеба или жирного мяса. Лучше предпочесть этим продуктам запеченную курицу, телятину, рыбу, паровые тефтели и красочные салаты, заправленные ложечкой оливкового масла. Следите, чтобы пища была только натуральной, – никаких консервантов, газировки и фастфуда. В интернете есть множество специальных рецептов для детей, которые позволят приготовить не только полезную, но и очень вкусную еду.
– Пока ребенок привыкает к новому меню, которое наверняка сильно отличается от бабушкиного или «отпускного», родителям придется поднапрячься, чтобы готовить из полезных продуктов вкусные блюда. Ведь если не будет вкусно, ваше чадо станет требовать привычные вредные «вкусняшки», в итоге – лишний вес, низкий уровень энергии, слабый иммунитет, болезни, плохие оценки, – говорит Татьяна Годард.
Также она советует не забывать о завтраках, ведь часто ребенок не может сконцентрироваться во время уроков из-за преждевременного чувства голода.
Походы в музеи могут стать летом альтернативой учебникам
Домашние задания на лето – предмет споров уже не первого поколения родителей и учителей. Стоит ли учиться на каникулах или же лучше дать ребенку возможность нагуляться вдоволь, забыв про учебники?
– Я не советую нагружать детей все лето. Июнь лучше отдохнуть, в июле иногда начинать заниматься, а уже в августе вспоминать то, что проходили в предыдущем классе, – советует учитель начальных классов Ирина Логвина.
Приобщать ребенка к знаниям можно не только с помощью учебников и тетрадей.
– Рекомендую как можно больше читать, ходить по музеям, чтобы у детей появилась заинтересованность в получении новых знаний, – отмечает Ирина Логвина.
А чтобы школа не ассоциировалась исключительно с уроками, можно устроить ребенку встречу с одноклассниками до начала учебного года или же в ближайшие выходные после 1 сентября.