Как помочь ребенку адаптироваться к школе 29 августа 2017 г. Евгения Слинько фото: Михаил Кучнев 0 0

Лето неизбежно подходит к концу. Но если у взрослых остается еще шанс взять отпуск и насладиться отдыхом во время бархатного сезона, то у детворы выбора нет — пора в школу.