Украина – Турция в Харькове: для болельщиков назначены дополнительные поезда 29 августа 2017 г. Олег Столбецов 0 0

2 сентября в Харькове, на стадионе «Металлист» пройдет матч отборочного турнира чемпионата мира Украина – Турция.

Для футбольных болельщиков, которые желают приехать в Харьков, назначены два дополнительных ночных скорых поезда. Один из них, №258, отправится со столичной станции Киев-Петровка 2 сентября в 8.43 и, сделав в пути одну промежуточную остановку на станции Полтава-Киевская (13.50 – 14.10), прибудет на конечную станцию Харьков-Балашовский в 17.05. В обратный путь поезд № 257 отправится со станции Харьков-Балашовский 3 сентября в 1.50 и, проследовав с одной промежуточной остановкой на станции Полтава-Киевская (4.42 – 5.02), прибудет на конечную станцию Киев-Петровка в 10.27.



Другой поезд, №252, отправится из Львова 1 сентября в 21.10 и, сделав промежуточные остановки на станциях Тернополь-пасс. (23.17 – 23.22), Хмельницкий (1.13 – 1.28), Винница (3.39 – 3.45) и Полтава-Киевская (14.06 – 14.26), прибудет на конечную станцию Харьков-Балашовский 2 сентября в 17.35. Обратно поезд № 251 отправится со станции Харьков-Балашовский 3 сентября в 0.54, проследует с промежуточными остановками на станциях Полтава-Киевская (3.35 – 4.12), Винница (13.52 – 14.00), Хмельницкий (16.11 – 16.36) и Тернополь-пасс. (18.35 – 18.40), прибудет во Львов в те же сутки в 20.30.