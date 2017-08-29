Харьков

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В центре Харькова до вечера перекрыта улица

В центре Харькова до вечера перекрыта улица
Движение транспорта по ул. Кооперативной - на участке от пер. Плетневского до пер. Подольского – запрещено до 18:00 29 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
 
Автомобилисты смогут объезжать закрытый участок по прилегающим улицам, а автобусы будут курсировать таким образом:
 
№89э, 119э при движении в сторону пл. Конституции: ул. Вернадского - Гимназическая набережная - пр. Московский - пер. Армянский – пл. Конституции и далее по маршруту; при движении в сторону ул. Вернадского: пл. Конституции - пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Вернадского и далее по маршруту;
 
№246э при движении в сторону Южного вокзала: пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская – пл. Павловская и далее по маршруту;
 
№231э при движении в сторону пр. Московского: пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Кузнечная - пер. Соляниковский - пер. Подольский - Гимназическая набережная - пр. Московский и далее по маршруту.

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