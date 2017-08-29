В центре Харькова до вечера перекрыта улица

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с ремонтом проезжей части.
Автомобилисты смогут объезжать закрытый участок по прилегающим улицам, а автобусы будут курсировать таким образом:
№89э, 119э
при движении в сторону пл. Конституции: ул. Вернадского - Гимназическая набережная - пр. Московский - пер. Армянский – пл. Конституции и далее по маршруту; при движении в сторону ул. Вернадского: пл. Конституции - пр. Московский - Гимназическая набережная - ул. Вернадского и далее по маршруту;
№246э
при движении в сторону Южного вокзала: пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская – пл. Павловская и далее по маршруту;
№231э
при движении в сторону пр. Московского: пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Кузнечная - пер. Соляниковский - пер. Подольский - Гимназическая набережная - пр. Московский и далее по маршруту.