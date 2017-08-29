После продажи подержанных вещей придется уплатить налоги

– Мои близнецы уже немного подросли, поэтому не у дел остались коляска, манеж, множество игрушек и слегка поношенная одежда, – рассказывает молодая мама Светлана. – Вот я и решила все это продать – вещи добротные, вдруг кому пригодятся. Да и деньги по нынешним временам никогда лишними не будут. Поскольку у меня нет времени самостоятельно заниматься продажей, я решила обратиться в ближайшую комиссионку. Однако, придя в магазин, я с удивлением услышала, что после реализации моего товара мне придется заплатить налоги. Честно говоря, я о такой норме услышала первый раз и даже не поверила. Однако знакомая бухгалтер подтвердила эту информацию и показала соответствующее письмо от фискальной службы.
Средства от продажи считаются дополнительных доходом
По информации ГФС, которая недавно дала по этому поводу разъяснения для граждан – резидентов Украины, средства от продажи подержанной техники, одежды и прочего являются дополнительным доходом человека, поэтому с него должен взиматься налог на доходы физических лиц.
– Когда принимали Налоговый кодекс, были жаркие дискуссии по этому поводу. В результате полученные таким образом деньги отнесли к категории «прочие доходы». Но об этом не знают не то что простые украинцы – даже многие предприниматели, – разъяснил UBR.ua президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Тем не менее незнание закона не освобождает от ответственности. ГФС напоминает, что посредник – комиссионный магазин (юридическое лицо) является налоговым агентом и должен удерживать из выплаченных человеку средств НДФЛ и военный сбор, а также отражать информацию о выплаченных доходах и удержанных сборах в налоговых отчетах. А для этого товар, принятый на реализацию, должен быть оформлен надлежащим образом, т.е. с указанием паспортных данных и ИНН владельца. Иначе магазин накажут за невыполнение обязанностей налогового агента.
Магазины подталкивают к оформлению договоров
Как правило, крупные сети комиссионок с десятками точек по всей Украине правила стараются соблюдать. А вот мелкие операторы часто их игнорируют, по старинке оформляя простенькие квитанции. К тому же бланки в большинстве случаев заполняются данными продавца на слух, без документального подтверждения. И клиенты таких комиссионных магазинов первыми могут столкнуться с новыми требованиями, утверждают эксперты.
– Квитанция тоже считается первичным бухгалтерским документом. Она позволяет хоть как-то идентифицировать человека по фамилии и адресу (если он указан). Но этого недостаточно для информации об удержании налога. У человека будет недоимка по НДФЛ, что грозит штрафами. Хотя, конечно, большой вопрос, как налоговая будет отслеживать, реальный ли это человек, и взыскивать с него сборы. Особенно, если это делать не выборочно, а, скажем, взяться за проверку всех клиентов комиссионки, – подчеркивает управляющий партнер адвокатского объединения Виктор Мороз.
Если же ГФС не сможет отыскать налогоплательщиков, претензии предъявят магазину. Такой подход и должен стимулировать юридическое лицо оформлять договоры. А значит, паспорт и код в скором времени потребуются каждому, кто собирается продать ненужную вещь в комиссионке. Даже если речь идет о совсем небольших суммах – 10-20 грн.
– Если магазин, который как бы должен подавать декларацию за человека, не хочет проблем с налоговой, он будет требовать документы для оформления договора на реализацию имущества, – подчеркивает адвокат Юлия Семенчук.
Договор комиссии позволит магазину дистанцироваться от сделки
Впрочем, нет такой нормы закона, которую бы при желании не смогли обойти отечественные предприниматели. Например, магазин может оформлять с продавцами договора комиссии, которые предполагают оплату клиентом посреднических услуг. Именно так поступают владельцы интернет-площадок. При этом комиссионка де-юре не будет иметь никакого отношения к сделке купли-продажи.
– Гражданский договор предусматривает работу по договору комиссии. Предприятие платит свой налог с полученного дохода (с комиссии), а сделка проходит между двумя физическими лицами. Они не обязаны заключать договор. А магазин в данном случае не является налоговым агентом, – уточнил эксперт.
Правда, продавцов-физлиц эти хитрости не спасут. Даже при условии заключения договора комиссии, человек попадет в поле зрения налоговой, поскольку в документе будут указаны хоть какие-то его данные. Даже если это будет не паспорт и ИНН, а водительские права или другие документы, использование которых допускается в договорах, например ломбардов.
В ломбардах тоже научились хитрить
Кстати, о ломбардах. Аналогичные требования должны применяться и к их клиентам, уверен Александр Охрименко. Если человек сдал вещь, но не выкупил ее, с полученных на руки средств нужно уплатить налог.
– Другое дело, что ломбарды нашли обходные пути, оформляя продажу невыкупленного товара как погашение. Получается, что человек как бы забрал заложенную вещь, внеся необходимые средства. Значит, дополнительного блага не получил и отчитываться перед налоговой уже не нужно, – добавил Охрименко.
О чем нужно помнить
При работе с комиссионкой-юрлицом удерживает налог и информирует ГФС магазин. Но человек обязан указать полученный доход в налоговой декларации по истечении налогового периода. Как правило – до мая года, следующего за налоговым периодом, в котором получен доход. Платить уже ничего не надо.
Если б/у товар реализован через физлицо-предпринимателя, человек обязан указать доход в декларации и самостоятельно заплатить НДФЛ в размере 18% и военный сбор – 1,5%.
В случае выявления факта сокрытия доходов штраф составит до 10% от суммы, которая подлежит уплате. А если имела место задержка уплаты, может насчитываться пеня за просрочку.