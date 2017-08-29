После продажи подержанных вещей придется уплатить налоги

Средства от продажи считаются дополнительных доходом

Магазины подталкивают к оформлению договоров

Договор комиссии позволит магазину дистанцироваться от сделки

В ломбардах тоже научились хитрить

О чем нужно помнить

При работе с комиссионкой-юрлицом удерживает налог и информирует ГФС магазин. Но человек обязан указать полученный доход в налоговой декларации по истечении налогового периода. Как правило – до мая года, следующего за налоговым периодом, в котором получен доход. Платить уже ничего не надо.

Если б/у товар реализован через физлицо-предпринимателя, человек обязан указать доход в декларации и самостоятельно заплатить НДФЛ в размере 18% и военный сбор – 1,5%.

В случае выявления факта сокрытия доходов штраф составит до 10% от суммы, которая подлежит уплате. А если имела место задержка уплаты, может насчитываться пеня за просрочку.

– Мои близнецы уже немного подросли, поэтому не у дел остались коляска, манеж, множество игрушек и слегка поношенная одежда, – рассказывает молодая мама Светлана. – Вот я и решила все это продать – вещи добротные, вдруг кому пригодятся. Да и деньги по нынешним временам никогда лишними не будут. Поскольку у меня нет времени самостоятельно заниматься продажей, я решила обратиться в ближайшую комиссионку. Однако, придя в магазин, я с удивлением услышала, что после реализации моего товара мне придется заплатить налоги. Честно говоря, я о такой норме услышала первый раз и даже не поверила. Однако знакомая бухгалтер подтвердила эту информацию и показала соответствующее письмо от фискальной службы.По информации ГФС, которая недавно дала по этому поводу разъяснения для граждан – резидентов Украины, средства от продажи подержанной техники, одежды и прочего являются дополнительным доходом человека, поэтому с него должен взиматься налог на доходы физических лиц.– Когда принимали Налоговый кодекс, были жаркие дискуссии по этому поводу. В результате полученные таким образом деньги отнесли к категории «прочие доходы». Но об этом не знают не то что простые украинцы – даже многие предприниматели, – разъяснил UBR.ua президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.Тем не менее незнание закона не освобождает от ответственности. ГФС напоминает, что посредник – комиссионный магазин (юридическое лицо) является налоговым агентом и должен удерживать из выплаченных человеку средств НДФЛ и военный сбор, а также отражать информацию о выплаченных доходах и удержанных сборах в налоговых отчетах. А для этого товар, принятый на реализацию, должен быть оформлен надлежащим образом, т.е. с указанием паспортных данных и ИНН владельца. Иначе магазин накажут за невыполнение обязанностей налогового агента.Как правило, крупные сети комиссионок с десятками точек по всей Украине правила стараются соблюдать. А вот мелкие операторы часто их игнорируют, по старинке оформляя простенькие квитанции. К тому же бланки в большинстве случаев заполняются данными продавца на слух, без документального подтверждения. И клиенты таких комиссионных магазинов первыми могут столкнуться с новыми требованиями, утверждают эксперты.– Квитанция тоже считается первичным бухгалтерским документом. Она позволяет хоть как-то идентифицировать человека по фамилии и адресу (если он указан). Но этого недостаточно для информации об удержании налога. У человека будет недоимка по НДФЛ, что грозит штрафами. Хотя, конечно, большой вопрос, как налоговая будет отслеживать, реальный ли это человек, и взыскивать с него сборы. Особенно, если это делать не выборочно, а, скажем, взяться за проверку всех клиентов комиссионки, – подчеркивает управляющий партнер адвокатского объединения Виктор Мороз.Если же ГФС не сможет отыскать налогоплательщиков, претензии предъявят магазину. Такой подход и должен стимулировать юридическое лицо оформлять договоры. А значит, паспорт и код в скором времени потребуются каждому, кто собирается продать ненужную вещь в комиссионке. Даже если речь идет о совсем небольших суммах – 10-20 грн.– Если магазин, который как бы должен подавать декларацию за человека, не хочет проблем с налоговой, он будет требовать документы для оформления договора на реализацию имущества, – подчеркивает адвокат Юлия Семенчук.Впрочем, нет такой нормы закона, которую бы при желании не смогли обойти отечественные предприниматели. Например, магазин может оформлять с продавцами договора комиссии, которые предполагают оплату клиентом посреднических услуг. Именно так поступают владельцы интернет-площадок. При этом комиссионка де-юре не будет иметь никакого отношения к сделке купли-продажи.– Гражданский договор предусматривает работу по договору комиссии. Предприятие платит свой налог с полученного дохода (с комиссии), а сделка проходит между двумя физическими лицами. Они не обязаны заключать договор. А магазин в данном случае не является налоговым агентом, – уточнил эксперт.Правда, продавцов-физлиц эти хитрости не спасут. Даже при условии заключения договора комиссии, человек попадет в поле зрения налоговой, поскольку в документе будут указаны хоть какие-то его данные. Даже если это будет не паспорт и ИНН, а водительские права или другие документы, использование которых допускается в договорах, например ломбардов.Кстати, о ломбардах. Аналогичные требования должны применяться и к их клиентам, уверен Александр Охрименко. Если человек сдал вещь, но не выкупил ее, с полученных на руки средств нужно уплатить налог.– Другое дело, что ломбарды нашли обходные пути, оформляя продажу невыкупленного товара как погашение. Получается, что человек как бы забрал заложенную вещь, внеся необходимые средства. Значит, дополнительного блага не получил и отчитываться перед налоговой уже не нужно, – добавил Охрименко.