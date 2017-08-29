Билеты на поезд Киев – Варшава подешевеют на тысячу гривен 29 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Стоимость билетов на поезд № 67/68 Киев – Варшава с 3 сентября будет снижена на 1 тыс. грн, с нынешних 2441 грн до 1340 грн.

«Начиная с 3 сентября 2017 года билеты на поезд №67/68 Киев-Варшава-Киев станут дешевле более чем на 1000 грн. Таким образом, стоимость проезда из Киева в Варшаву составит 1340 грн, тогда как нынешняя стоимость билета - 2441 грн», - сообщила пресс-служба публичной акционерной компании "Укрзализныця".



Согласно сообщению, поезд № 67 Киев-Варшава отправляется из Киева в 16:52 и прибывает в Варшаву в 08:29. В обратном направлении поезд №68 Варшава-Киев отправляется из Варшавы в 16:01 и прибывает в Киев в 08:35.



В пресс-службе напомнили, что норма бесплатного провоза ручной клади при пользовании железнодорожным транспортом в международном сообщении составляет 36 кг.