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Харьковские воркаутеры победили на чемпионате Украины

Харьковские воркаутеры победили на чемпионате Украины
Харьковские спортсмены одержали победу на чемпионате Украины по стрит-воркауту, который прошел в Днепре.
Харьковчане стали победителями в командных выступлениях и завоевали еще два призовых места в других номинациях.

В подтягивании с весом на турнике (32 кг) І место занял харьковский атлет Владислав Нагорнюк (21 подтягивание). 

Самый младший участник соревнований – харьковчанин Кирилл Карабут – стал бронзовым призером в номинации «индивидуальный фристайл».

Лидер движения воркаута в Харькове Иван Крыленко отметил, что на чемпионате спортсмены продемонстрировали результат совместной и упорной работы с тренерами.

– Очень приятно, когда наши ученики уже соревнуются с топ-атлетами Украины и занимают призовые места. Наших учеников уже узнают в разных странах мира и приглашают на различные международные чемпионаты. А теперь, когда у нас появился новый центр для занятий воркаутом, мы можем воспитывать еще больше наших юных чемпионов, – отметил Иван Крыленко.

Всего в чемпионате по стрит-воркауту приняли участие 175 атлетов из 25 городов Украины, сообщили в горсовете.

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