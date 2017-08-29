Харьковские воркаутеры победили на чемпионате Украины

Харьковчане стали победителями в командных выступлениях и завоевали еще два призовых места в других номинациях.
В подтягивании с весом на турнике (32 кг) І место занял харьковский атлет Владислав Нагорнюк (21 подтягивание).
Самый младший участник соревнований – харьковчанин Кирилл Карабут – стал бронзовым призером в номинации «индивидуальный фристайл».
Лидер движения воркаута в Харькове Иван Крыленко отметил, что на чемпионате спортсмены продемонстрировали результат совместной и упорной работы с тренерами.
– Очень приятно, когда наши ученики уже соревнуются с топ-атлетами Украины и занимают призовые места. Наших учеников уже узнают в разных странах мира и приглашают на различные международные чемпионаты. А теперь, когда у нас появился новый центр для занятий воркаутом
, мы можем воспитывать еще больше
наших юных чемпионов, – отметил Иван Крыленко.
Всего в чемпионате по стрит-воркауту приняли участие 175 атлетов из 25 городов Украины, сообщили в горсовете
.