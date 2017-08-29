Экономика

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Харьковская область вышла в лидеры по урожаю зерновых

Харьковская область вышла в лидеры по урожаю зерновых
Украинские аграрии завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, намолотив 37,3 млн тонн с площади 9,6 млн га.
Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по результатам уборки, ячменя намолочено 8,6 млн тонн при средней урожайности 34,3 ц/га, ржи - 471 тыс. тонн при урожайности 28,3 ц/га, и рапса - 2,1 млн тонн при урожайности 27,6 ц/га. При этом по состоянию на 28 августа аграрии собрали 26,6 млн тонн пшеницы (при урожайности 41,8 ц/га), 487 тыс. тонн овса (25 ц/га), 1,1 млн тонн гороха (26,7 ц/га), 41 тыс. тонн гречихи (10,8 ц/га), 29 тыс. тонн проса (15,1 ц/га).

Согласно сообщению, самый большой вал зерна намолотили в Одесской (3,8 млн тонн), Запорожской, Харьковской (по 2,8 млн тонн), Днепропетровской (2,6 млн тонн), Винницкой (2,4 млн тонн) и Николаевской (2,3 млн тонн) областях.

При этом пресс-служба отметила, что 15 украинских областей продемонстрировали рекордную урожайность зерновых. Так, в хозяйствах Хмельницкой области этот показатель достиг 56,6 ц/га, Ивано-Франковской - 52,1 ц/га, Винницкой - 50 ц/га, Тернопольской - 49,8 ц/га, Черновицкой - 48,8 ц/га.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, отрасль вышла на высокие показатели урожайности, по некоторым культурами - на самые высокие за годы независимости. Мы сохраняем предыдущие прогнозы по урожаю, который полностью обеспечит продовольственную безопасность государства и сгенерирует ресурс для экспорта, сопоставимый с прошлогодним», - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка.

Пресс-служба добавила, что в прошлом году аграрии достигли наивысшего уровня рентабельности среди всех отраслей экономики (31,6%) и в текущем сезоне, с учетом постепенного роста мировых цен на сельхозпродукцию, есть основания для сохранения высоких показателей прибыльности аграрного бизнеса.

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