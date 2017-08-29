Сотрудники детской областной больницы привлечены к ответственности

Как сообщили в Харьковском облсовете
, проверка проведена за 2014-2017 годы. Выявлены нарушение финансовой дисциплины и бюджетного законодательства на 202 тыс грн. Обеспечено возмещение выявленных нарушений на 151,44 тыс грн.
По данным аудиторов, в частности, не перечислены в доход бюджета 49,53 тыс. грн., удержанных из заработной платы работников в текущем бюджетном периоде за предыдущие периоды. Излишне начислено и перечислено 13 35 тыс грн единого социального взноса на суммы выплат лицам, которые на момент его начисления не находились в трудовых отношениях с больницей. Установлено необоснованное списание медикаментов и топлива на 7,27 тыс грн.
Выплата зарплаты за неотработанное время работниками больницы привела к незаконным расходам зарплаты и начислений на нее на 3,99 тыс грн.
За ненадлежащую организацию и ведение бухгалтерского учета, внесение недостоверных данных в первичные документы к административной ответственности привлечено восемь должностных лиц больницы.