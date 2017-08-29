Эд Ширан стал музыкантом года по версии MTV Video Music Awards
29 августа 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
29 августа 2017 г.
Автор хита Shape of You обошел таких исполнителей, как Ариана Гранде, Бруно Марс, Кендрик Ламар, Лорд и The Weeknd.
В номинации «Лучшее музыкальное видео» лауреатом стал Ламар с клипом на песню HUMBLE. В ролике, опубликованном в марте, рэпер предстал в образе Иисуса Христа с фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Клип также удостоился наград «Лучшее хип-хоп видео» и «Лучшая режиссура».
Музыкальный ролик рэпера Young Thug на композицию Wyclef Jean победил в категории «Лучший монтаж». Автор видео режиссер Райан Стааке в январе заявил, что работал над проектом без участия Young Thug — тот в назначенное время не явился на съемки, и кинематографисту «пришлось импровизировать».
На церемонии 2016 года музыкальным клипом года стало видео певицы Бейонсе на сингл Formation.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.3582 грн
|100 USD
|2551.58 грн
|100 EUR
|3042.75 грн