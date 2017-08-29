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Эд Ширан стал музыкантом года по версии MTV Video Music Awards

Эд Ширан стал музыкантом года по версии MTV Video Music Awards
В Нью-Йорке прошла 34-я церемония награждения MTV Video Music Awards.
В категории «Музыкант года» победил британский певец Эд Ширан.

Автор хита Shape of You обошел таких исполнителей, как Ариана Гранде, Бруно Марс, Кендрик Ламар, Лорд и The Weeknd.

В номинации «Лучшее музыкальное видео» лауреатом стал Ламар с клипом на песню HUMBLE. В ролике, опубликованном в марте, рэпер предстал в образе Иисуса Христа с фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Клип также удостоился наград «Лучшее хип-хоп видео» и «Лучшая режиссура».

Музыкальный ролик рэпера Young Thug на композицию Wyclef Jean победил в категории «Лучший монтаж». Автор видео режиссер Райан Стааке в январе заявил, что работал над проектом без участия Young Thug — тот в назначенное время не явился на съемки, и кинематографисту «пришлось импровизировать».

На церемонии 2016 года музыкальным клипом года стало видео певицы Бейонсе на сингл Formation.

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