Харьков войдет в отдельный госпитальный округ

Вопрос об утверждении схемы формирования госпитальных округов Харьковской области рассматривался 28 августа на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам социальной политики, здравоохранения, реабилитации участников боевых действий и АТО, сообщает пресс-служба облсовета
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Члены рабочей группы предложили на рассмотрение профильной комиссии оптимальную схему формирования госпитальных округов области.
1-й госпитальный округ в который входят Богодуховский, Краснокутский, Коломакский, Валковский, Золочевский и Дергачевский районы включает: население – 228 000 человек, амбулатории общей практики семейной медицины – 62, ФАПов – 92; 2-й госпитальный округ: город Люботин и Харьковский район с населением 203 000 человек, включая 36 амбулаторий и 19 ФАПов; 3-й округ: Змиевской, Нововодолажский, Чугуевский и Печенежский районы с населением 194 000, имеет 50 амбулаторий и 58 ФАПов; 4-й округ: Великобурлукский, Волчанский, Шевченковский, Купянский и Двуреченский района, имеет 62 амбулатории и 108 ФАПов; 5-й округ: Сахновщинский, Красноградский, Лозовской, Близьнюковский и Зачепиловский районы, в которые входят 62 амбулатории и 118 ФАПов; 6-й округ: Балаклейский, Изюмский, Боровской, Барвенковский и Первомайский районы, на территории которых находятся 59 амбулаторий общей практики семейной медицина и 101 фельдшерско-акушерский пункт. Седьмым округом является город Харьков. На территории этих округов будет 34 центра первичной медико-санитарной помощи и 16 отделений экстренной медицинской помощи.
Формируя округа, члены рабочей группы привязывались к обычным маршрутам пациентов, а также к маршрутам школьных автобусов, по дорогам которых можно выполнить норматив доезда до пациента службы экстренной медицинской помощи. Исходя из данной схемы можно предположить, что в области будет 25 больниц интенсивного лечения первого уровня, 11 больниц интенсивного лечения второго уровня и 2 больницы, которые могут претендовать на ХОСПИС или отделение восстановительного лечения.
Также было отмечено, что сеть районных больниц и количество рабочих мест в лечебных заведениях сокращаться не будет.
Вопрос был поддержан депутатами и направлен для рассмотрения на пленарном заседании.