Харьков войдет в отдельный госпитальный округ 29 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области предлагается создать семь госпитальных округов: отдельно – госпитальный округ города Харькова и шесть госпитальных округов, которые есть в районах области.