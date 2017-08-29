Происшествия

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В Харькове сын пытался убить отца

В Харькове сын пытался убить отца
Полицейские Харькова задержали 19-летнего молодого человека, который пытался убить собственного отца.
Сын нанес отцу удары кухонным ножом во время совместной пьянки.

В дежурную часть Киевского отдела полиции поступил вызов о том, что из окна пятого этажа одного из домов на улице Старошишковской слышно, как ссорятся люди, раздаются крики о помощи и бьют посуду.

Выехав по адресу, правоохранители установили, что в доме произошла ссора отца с сыном. В результате происшествия 49-летний мужчина был доставлен в больницу в состоянии алкогольного опьянения с двумя ножевыми ранениями грудной клетки. Мужчина остался жив благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Сейчас он находится в больнице.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас парень задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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