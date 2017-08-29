Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк) до 20:00 29.08.17 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 10 (п. №1, стояк) до 17:00 29.08.17 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №11, стояк) до 18:00 29.08.17 г., ул. Дружбы Народов, 218 (п. №2, стояк) до 20:00 29.08.17 г.

Немышлянский район: ул. Маршала Рыбалко, 20 (спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 5 (спаренный стояк) до 17:00 29.08.17 г.

Новобаварский район: пер. Кубраковский, 6 (п. №1), пр. Новобаварский (Ильича), 103-а (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 29.08.17 г., пр. Новобаварский (Ильича), 101 (п. №3, спаренный стояк), ул. Пестрикова (Бабушкина), 14 (п. №1), ул. Полтавский Шлях, 119 (п. №1, стояк) до 20:00 29.08.17 г.

Слободской район: ул. Плехановская 147 (п. №1, стояк) до 20:00 29.08.17 г., въезд Фесенковский, 7, 8,  9, 12 до 15:00 29.08.17 г.

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова), 80, 82, 84-а, 76-в, ул. 8-го Марта, 6, 8, 10, ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №4, стояк) до 20:00 29.08.17 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 75 (п. №11, стояк), ул. Ахсарова, 15-а, 17, 19, 23, 23-а, 25 до 17:00 29.08.17 г., ул. Зачепиловская, 2-71 (ч/с) до 20:00 29.08.17 г.

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