Харьков

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В трех районах Харькова на сутки отключили холодную воду

В трех районах Харькова на сутки отключили холодную воду
В части Московского, Киевского и Немышлянского районов проводятся планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, до 08:00 30 августа прекращено водоснабжение:

части Московского, Киевского и Немышлянского районов ограниченной:

- ул. Наталии Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянской, пер. Дивногорским, пер. Володи Дубинина, ул. Цветущей, территориями торговых комплексов «Даффи», «Караван», ул. Старова, 3-м въездом Жилярди, ул. Интернатской, ул. Шевченко, ул. Героев Труда, ул. Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Районной, ул. Академика Павлова, пер. Салтовским, Салтовским шоссе, ул. Школьной, р. Немышля, ул. Самсоновской, ул. Евгеньевской, пр. Льва Ландау, ул. Краснодарской, пр. Тракторостроителей, Салтовским шоссе, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Механизаторской, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

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