Прокуратура выявила новых фигурантов по делу о вымогательстве в аэропорту «Харьков» 29 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Прокуратура области объявила подозрение еще трем сотрудникам отделения полиции в аэропорту "Харьков" Слободского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, теперь известно, что 31-летний старший сержант полиции, 38-летний подполковник и 41-летний майор совместно с задержаными 17 августа сотрудниками отделения полиции в аэропорту "Харьков" вымогали взятки у иностранцев.



"Правоохранители требовали у туристов из Турции взятки за беспрепятственное пересечение границы и пребывание в Украине. В случае неуплаты обещали проблемы в виде углубленных и длительных осмотров. По предварительным данным, по этой схеме правоохранители работали более полугода", - рассказал Тарасов.



Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов дела выявлено и изъято около 5 млн.грн. Сейчас устанавливается их происхождение.



Напомним, ранее прокуратура объявила о подозрении по аналогичной статье Уголовного кодекса Украины (ч. 3 ст. 368 УК Украины) 33-летнему капитану полиции и 41-летнему капралу. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.