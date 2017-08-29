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Прокуратура выявила новых фигурантов по делу о вымогательстве в аэропорту «Харьков»

Прокуратура выявила новых фигурантов по делу о вымогательстве в аэропорту «Харьков»
Прокуратура области объявила подозрение еще трем сотрудникам отделения полиции в аэропорту "Харьков" Слободского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, теперь известно, что 31-летний старший сержант полиции, 38-летний подполковник и 41-летний майор совместно с задержаными 17 августа сотрудниками отделения полиции в аэропорту "Харьков" вымогали взятки у иностранцев.

"Правоохранители требовали у туристов из Турции взятки за беспрепятственное пересечение границы и пребывание в Украине. В случае неуплаты обещали проблемы в виде углубленных и длительных осмотров. По предварительным данным, по этой схеме правоохранители работали более полугода", - рассказал Тарасов.

Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов дела выявлено и изъято около 5 млн.грн. Сейчас устанавливается их происхождение.

Напомним, ранее прокуратура объявила о подозрении по аналогичной статье Уголовного кодекса Украины (ч. 3 ст. 368 УК Украины) 33-летнему капитану полиции и 41-летнему капралу. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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