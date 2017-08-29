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КНДР запустила ракету в сторону Японии: Совбез ООН созывает экстренное заседание

КНДР запустила ракету в сторону Японии: Совбез ООН созывает экстренное заседание
По информации южнокорейского военного, снаряд разорвался около 5:57 по местному времени во вторник.
Японское правительство заявило, что северокорейская ракета была запущена в сторону восточно-японского региона Тохоку, сообщает со ссылкой на японскую телекомпанию NHK CNBC. Отмечается, что Япония не предприняла никаких мер, чтобы сбить снаряд.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил журналистам, что якобы баллистическая ракета разорвалась и пролетела над страной. По словам главы японского правительства, он сделает все возможное для защиты японцев.

"Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы прочно защитить жизни людей", - сказал Абэ в кратком комментарии журналистам, когда он вошел в свой офис для чрезвычайных встреч прокомментировать ракетный обстрел, передает The Guardian.

По информации NHK, правительство призвало людей в Тохоку укрыться в прочных зданиях или подземных бомбоубежищах.

Накануне, в понедельник, американские и японские военнослужащие провели совместные учения в Хоккайдо, самом большом острове на севере Японии.

Сегодня вечером пройдет экстренное заседание Совбеза ООН, созванное из-за запуска Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности Хвансон-12, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

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