Украина

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С 2018 года украинцев обяжут сортировать мусор

С 2018 года украинцев обяжут сортировать мусор
С 1 января 2018 года граждане Украины будут обязаны сортировать все бытовые отходы по видам в соответствии с нормой закона "Об отходах". Однако постановления с перечнем и последовательностью операций с мусором до сих пор не созданы.
В настоящее время седьмая часть Украины завалена мусором. Только под официальными свалками похоронено 43 тыс. кв км, что равняется площади Дании. А каждый украинец ежедневно добавляет минимум килограм мусора к этому количеству.

Примерно 40% мусора - это полезные и ценные вторичные ресурсы, такие как бумага, стекло и полимеры.

Вблизи некоторых киевских многоэтажек неравнодушные активисты уже устанавливают экспериментальные контейнеры для сортировки мусора, отдельно для металлических упаковок, пластика и стекла. Использованная тара должна быть чистой и вымытой.

На сортировке отходов можно также сэкономить, если учесть, что за год человек образует 20-70 кг мусора. Так, примерно за 100 кг макулатуры можно заработать 260 грн. Одна пластиковая бутылка весит 15 граммов, а для килограмма нужно насобирать почти 70, что будет соответствовать 5 грн. Но за тонну бутылок переработчик должен заплатить 15 тыс. грн.

Некоторым видам отходов можно сразу подарить "вторую жизнь". Например, синтепон - готовый наполнитель для детских игрушек, одеял, подушек и одежды. Алюминиевые банки можно переделать на гвозди и рамы для велосипедов, а за границей они становятся деталями для самолетов.

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