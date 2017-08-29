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Украина начала расследовать исчезновение сына военного в Беларуси

Украина начала расследовать исчезновение сына военного в Беларуси
Сын бывшего украинского пограничника, а ныне военного капеллана Игоря Гриба Павел поехал в Гомель 24 августа, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в интернете, и пропал.
Его отец поехал на поиски сына и узнал, что ФСБ России обвиняет его в совершении террористического акта. В свою очередь, белорусские пограничники заявили, что не располагают информацией о местонахождении парня. Консул Украины в Минске сообщил, что Павла Гриба нет среди задержанных в СИЗО Беларуси.

Журналисты ТСН связались с девушкой, с которой должен был встретиться Павел Гриб в Гомеле. Ею оказалась 17-летняя жительница города Сочи. В телефонном разговоре она призналась, что действительно пригласила парня в Беларусь, а заставила ее это сделать ФСБ России. Девушка также находится под следствием, по той же статье, что и Павел Гриб - террористическая деятельность.

Павел Гриб не служил в АТО и имеет инвалидность. Его отец считает, что сына похитили из-за его патриотических взглядов.

В связи с исчезновением гражданина Украины Павла Гриба начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), сообщается на сайте прокуратуры Черниговской области.

Готовятся ходатайства в компетентные органы Беларуси об оказании международной правовой помощи "с целью подтверждения или опровержения факта и оснований задержания и розыска гражданина Украины, его местонахождения".

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