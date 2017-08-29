Экономика

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Цены на украинскую курятину превысили европейские

Цены на украинскую курятину превысили европейские
В Украине цены на курятину сравнялись с европейскими, а на отдельные виды мяса – уже даже выше.
"Еще в начале года цены были немного ниже, чем в странах Восточной Европы. Но уже с лета мониторинг цен в гипер- и супермаркетах показывает, что мы подошли к ценам Польши, Венгрии, Литвы и других стран", - отметил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он отмечает, что "правительство за последний год все сделало ради усиления роли крупного бизнеса, снимая все существующие барьеры на потребительском рынке".

"За первую половину 2017 года государство выплатило птицеводам больше 50% всех дотаций для сельхозпроизводителей. Так, крупнейший производитель курятины получил больше 40% всех выплаченных дотаций. И это не было неожиданностью, потому что такой сценарий закладывался в бюджете 2017 года. А что с ценой на курятину? Она постоянно росла в течение лета, и сейчас килограмм филе стоит почти как килограмм свинины", - рассказал он.

Для сравнения: стоимость филе в украинских супермаркетах составляет около 103,1 грн. В то же время, в Польше цена держится на уровне 96,5 грн, а в Эстонии - 94,6 грн.

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