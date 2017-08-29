Дональда Трампа покинули восемь советников 29 августа 2017 г. источник 0 0

Восемь советников Белого дома по вопросам кибербезопасности подали в отставку в знак протеста против реакции президента США Дональда Трампа на насилие в Шарллоттсвилле и решение выйти из парижского соглашения по климату.

Как сообщает The Verge, советники в письме об отставке заявили, что "действия президента угрожают безопасности Родины".



Речь идет о том, что администрация Трампа неадекватно относится к актуальным вопросам национальной безопасности, и что Трамп уделял недостаточное внимание растущим киберугрозам, с которыми сталкиваются США.



Советники, которые подали в отставку, также отметили, что Трамп не смог осудить неонацистов и белых националистов после насилия в Шарлоттсвилле, а также раскритиковали выходе из парижского соглашения по климату.