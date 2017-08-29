Два человека погибло от удара током 29 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели двух человек от электричества.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, события произошли 27 августа в Основянском районе Харькова и в Барвенковском районе Харьковской области.



27 августа в 17:20 в Основянский отдел полиции поступило сообщение о том, что по месту жительства констатирована смерть 45-летней хозяйки дома. Смерть женщины наступила в результате поражения электротоком от электродрели.



27 августа в 18:00 в Барвенковский отдела полиции поступило сообщение о том, что в Барвенково на территории домовладения по месту жительства констатирована смерть 30-летнего мужчины. Он умер от поражения электротоком при попытке подключения электронасоса к колодцу.