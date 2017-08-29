Происшествия

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Два человека погибло от удара током

Два человека погибло от удара током
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели двух человек от электричества.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, события произошли 27 августа в Основянском районе Харькова и в Барвенковском районе Харьковской области.

27 августа в 17:20 в Основянский отдел полиции поступило сообщение о том, что по месту жительства констатирована смерть 45-летней хозяйки дома. Смерть женщины наступила в результате поражения электротоком от электродрели.

27 августа в 18:00 в Барвенковский отдела полиции поступило сообщение о том, что в Барвенково на территории домовладения по месту жительства констатирована смерть 30-летнего мужчины. Он умер от поражения электротоком при попытке подключения электронасоса к колодцу.

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